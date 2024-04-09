Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Советник директора «Росэнергоатома» назвал терроризмом удары дронов ВСУ по ЗАЭС
Мир
Трюдо сообщил о проведении переговоров о вступлении Канады в AUKUS
Мир
ЕС предварительно согласовал ограничения на импорт сельхозпродукции с Украины
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Мир
В Киеве заявили о желании наладить контакты с командой Трампа
Мир
Авиация коалиции США за сутки 11 раз нарушила воздушное пространство Сирии
Мир
Посол Спринчан заявил о готовности России экспортировать пшеницу в Эквадор
Происшествия
Власти Оренбургской области назвали сложной ситуацию в затопленном Орске
Происшествия
Мужчина пострадал в Ясиноватой при сбросе взрывоопасного предмета с дрона
Происшествия
Тело оперного певца Евгения Кунгурова было найдено возле его дома в центре Москвы
Мир
В Германии предрекли Западу катастрофу в случае неучастия НАТО на Украине
Общество
Суд в Москве продлил арест Беркович и Петрийчук
Общество
Глава Смоленской области указал на необходимость полного разбора моста в Вязьме
Мир
На Украине сообщили о повреждениях инфраструктуры в Полтаве
Происшествия
Один человек погиб при детонации газового баллона в Нижегородской области
Наука и техника
Маск заявил о планах SpaceX доставить людей на Луну в течение пяти лет

Россияне стали чаще скачивать VPN после мартовских блокировок

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рост загрузок VPN-сервисов с начала весны вырос примерно на 30% от среднестатистической нормы, рассказали «Известиям» в компании «Стингрей Технолоджиз», специализирующейся на информационной безопасности мобильных приложений.

Седьмая печать связи: как защититься от кражи данных через VPN
Под VPN-сервисом может маскироваться троянец-стилер

1 марта вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. Ранее Роскомнадзор сообщал, что с марта было заблокировано 82 сайта с рекламой VPN-сервисов, а 628 владельцам таких ресурсов было направлено уведомление с требованием удалить такой контент.

«Не так давно прошла волна блокировок различных сервисов, что снова привело к росту загрузок, так как некоторые из старых VPN перестали работать», — отметил генеральный директор компании Юрий Шабалин.

В среднем же на популярные приложения среди российских пользователей может приходиться около 90–100 млн скачиваний в год.

Член комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Немкин рассказал «Известиям», что у него также есть информация о резком росте спроса на VPN на фоне запрета на популяризацию подобных приложений. По его словам, пользователи качают «чудо-сервисы», чтобы не терять доступа к привычным платформам, не понимая, что подвергают себя большой опасности.

Одна из наиболее серьезных угроз использования VPN — это утечки данных, отметил Антон Немкин. Для того, чтобы минимизировать вред, не стоит давать таким приложениям права на доступ к местоположению, информации об устройстве, микрофону и камере. Кроме того, перед установкой также нужно проверять их программами-антивирусами.

По его словам, существуют VPN, которые просто необходимы российским компаниям для работы. Правда, их вряд ли возможно найти в обычных магазинах приложений.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Загрузка сданных: спрос на VPN-сервисы вырос на 30%

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024