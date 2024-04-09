Россияне стали чаще скачивать VPN после мартовских блокировок

Рост загрузок VPN-сервисов с начала весны вырос примерно на 30% от среднестатистической нормы, рассказали «Известиям» в компании «Стингрей Технолоджиз», специализирующейся на информационной безопасности мобильных приложений.

1 марта вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. Ранее Роскомнадзор сообщал, что с марта было заблокировано 82 сайта с рекламой VPN-сервисов, а 628 владельцам таких ресурсов было направлено уведомление с требованием удалить такой контент.

«Не так давно прошла волна блокировок различных сервисов, что снова привело к росту загрузок, так как некоторые из старых VPN перестали работать», — отметил генеральный директор компании Юрий Шабалин.

В среднем же на популярные приложения среди российских пользователей может приходиться около 90–100 млн скачиваний в год.

Член комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Немкин рассказал «Известиям», что у него также есть информация о резком росте спроса на VPN на фоне запрета на популяризацию подобных приложений. По его словам, пользователи качают «чудо-сервисы», чтобы не терять доступа к привычным платформам, не понимая, что подвергают себя большой опасности.

Одна из наиболее серьезных угроз использования VPN — это утечки данных, отметил Антон Немкин. Для того, чтобы минимизировать вред, не стоит давать таким приложениям права на доступ к местоположению, информации об устройстве, микрофону и камере. Кроме того, перед установкой также нужно проверять их программами-антивирусами.

По его словам, существуют VPN, которые просто необходимы российским компаниям для работы. Правда, их вряд ли возможно найти в обычных магазинах приложений.

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Загрузка сданных: спрос на VPN-сервисы вырос на 30%