«Росатом» потребовал от финской компании Fennovoima Oy около €3 млрд
Госкорпорация «Росатом» направила иски на общую сумму около €3 млрд к Финляндии в международный арбитраж ввиду отказа страны от строительства атомной электростанции (АЭС) «Ханхикиви-1». Соответствующая информация следует из финансовой отчетности АО «Атомэнергопром» за прошлый год.
«В апреле 2022 года от Fennovoima Oy получено уведомление о расторжении ЕРС-контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» (Финляндия). <…> По состоянию на отчетную дату требования организаций группы на общую сумму около €3 млрд находятся на рассмотрении международных арбитражей», — указывается в документе.
Россия должна была построить одноблочную АЭС мощностью 1200 МВт на территории Финляндии в рамках проекта «Ханхикиви-1».
Кроме того, АО «Атомэнергопром» выразил требование досрочно вернуть предоставленный финской стороне займ, номинальная сумма которого составляет €920,5 млн.
Ранее, 7 марта, сообщалось, что ПАО «Газпром» подало в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о взыскании более $900 млн с компании Europol Gaz, концерна Orlen и аудиторов Ernst and Young.