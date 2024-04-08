Посол Спринчан заявил о готовности России экспортировать пшеницу в Эквадор
Россия готова начать экспорт пшеницы в Эквадор. Об этом 8 апреля заявил посол РФ Владимир Спринчан.
Как отметил дипломат, соответствующее предложение он озвучил министру сельского хозяйства Эквадора.
«Урожай пшеницы в последние годы больше, чем за всё время существования Советского Союза», — указал он в беседе с «РИА Новости».
Спринчан добавил, что такие результаты стали возможными ввиду применения новых технологий, специальной сельскохозяйственной техники, а также притоку инвестиций в данную сферу.
Кроме того, по его словам, посольство России в Эквадоре получило много запросов от местных компаний на поставку удобрений.
Ранее, 16 февраля, в Россельхознадзоре сообщили, что товарооборот между Россией и Эквадором находится на стабильном уровне. В пресс-службе добавили, что стороны обозначили необходимость полноценного возобновления работы Межправительственной российско-эквадорской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая традиционно являлась механизмом, позволяющим оперативно решать возникающие вопросы по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.