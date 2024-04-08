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Авиация коалиции США за сутки 11 раз нарушила воздушное пространство Сирии

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Фото: commons.wikimedia.org/DiscoA340
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За прошедшие сутки авиация коалиции США нарушила воздушное пространство Сирии 11 раз. Об этом 8 апреля сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов.

По информации центра, нарушения тремя парами истребителей F-15, двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним самолетом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W были зафиксированы в районе Эт-Танф.

Попов также сообщил о двух нарушениях протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии», ― подчеркнул генерал-майор.

Кроме того, был зафиксирован обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в провинции Алеппо в Идлибской зоне деэскалации.

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Ранее, 1 апреля, в ЦПВС сообщили о пяти нарушениях со стороны авиации коалиции США в том же районе Сирии, связанных с полетами беспилотников.

29 марта Попов сообщал о четырех нарушениях воздушного пространства Сирии со стороны авиации международной коалиции во главе с США, которые были зафиксированы за сутки.

До этого, 27 марта, один сирийский военный погиб в результате обстрелов террористов в провинции Латакия, еще один военнослужащий получил ранения. Кроме того, в провинции Идлиб еще трое сирийских военных пострадали.

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