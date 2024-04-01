Коалиция во главе с США совершила пять нарушений за сутки в Сирии

За минувшие сутки авиация международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, пять раз нарушила протоколы деконфликтации. Об этом 1 апреля сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов.

«За сутки со стороны «коалиции» зафиксировано пять случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», ― заявил он.

Попов добавил, что за прошедший день ЦПВС зафиксировал еще одно нарушение коалиции, связанное с пролетом многоцелевого БПЛА MQ-1C районе Эт-Танф.

«Подобными действиями «коалиция» продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии», ― подчеркнул генерал-майор.

29 марта Попов сообщал о четырех нарушениях воздушного пространства Сирии со стороны авиации международной коалиции во главе с США, которые были зафиксированы за сутки.

До этого, 27 марта, один сирийский военный погиб в результате обстрелов террористов в провинции Латакия, еще один военнослужащий получил ранения. Кроме того, в провинции Идлиб еще трое сирийских военных пострадали.

15 марта замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике контр-адмирал Вадим Кулить сообщал, что в провинции Латакия в результате снайперского огня со стороны террористов из района Барза-Фаукани по позициям сирийских правительственных сил в районе Нахшебба погиб один сирийский военнослужащий, еще один военный был ранен.