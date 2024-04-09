Приплыл ли: «Летучий корабль» опять лидирует в российском прокате

Фильм «Летучий корабль» в третий раз стал лидером российского бокс-офиса. Сказка режиссера Ильи Учителя добавила в свою кассу 136 млн рублей. В пятерку лидеров чарта по итогам уикенда вошли приключенческая лента с Марком Уолбергом в главной роли, российская новинка «Золото Умальты», «Онегин» Сарика Андреасяна и отечественный хоррор «Домовой». А вот голливудские релизы — «Материнский инстинкт» и «Хитмен. Последнее дело» — показали слабые результаты. «Известия» — об итогах выходных в кино.

На высоте

Сказка «Летучий корабль» получила неоднозначную реакцию критиков, тем не менее в российском прокате она третью неделю подряд уверенно удерживает лидерство, хоть ее сборы постепенно сокращаются. В период с 4 по 7 апреля, по данным ЕАИС, фильм заработал 136 млн рублей. Таким образом, общие сборы картины режиссера Ильи Учителя превысили 786 млн. Только за прошедший уикенд картину посмотрело больше 426 тыс. человек, и интерес этот пока угасать не будет, считает президент киносети «Каро» Ольга Зинякова.

— «Летучий корабль» будет лидировать в рейтинге еще долго, дополнительную кассу дадут майские праздники. Все шансы сместить лидера есть у масштабного фантастического семейного фильма «Сто лет тому вперед» по мотивам сочинений Кира Булычева, но даже тогда «Корабль» еще долго будет представлен в топ-3, — сказала Ольга Зинякова «Известиям».

Потенциальный сильный лидер весеннего проката в России — блокбастер «Сто лет тому вперед» — появится в расписании кинотеатров только 18 апреля. Так что у «Летучего корабля» есть шанс еще неделю удерживать первенство. Тем более что другие участники рейтинга серьезной угрозы не представляют — они заметно отстают и по сборам, и по числу зрителей.

Сложился паззл

Со второй строчки в российском бокс-офисе стартовала голливудская новинка с Марком Уолбергом в главной роли «Артур, ты король». Это трогательный приключенческий фильм о том, как уличный пес неожиданно присоединяется к команде спортсменов, участвующих в 700-километровом забеге, и в итоге обретает дом. За уикенд лента записала на свой счет 36,5 млн рублей, а посмотрело ее почти 95 тыс. человек.

— Безусловно, тут сложился пазл — узнаваемый актер, трогательная история про животных, привлекательный постер, который настраивает на комфортную волну. Плюс, безусловно, возрастной ценз, предусматривающий семейные походы в кино. У многих на этой неделе еще были школьные каникулы, — объяснила успех фильма Ольга Зинякова.

Ему уступила российская новинка «Золото Умальты», релиз которой тоже состоялся 4 апреля. Сборы картины за тот же период составили 30,3 млн рублей. В первой пятерке топа она показала наименьшее количество зрителей на сеанс. В среднем — 8 человек на показ. Для сравнения, у «Летучего корабля» — 19, у «Онегина» — 14. Последний, к слову, впервые с момента релиза опустился на четвертую строчку рейтинга. Впрочем, постепенное снижение показателей понятно: в прокате драма Сарика Андреасяна уже месяц. С 4 по 7 апреля фильм принес еще 22,5 млн. Почти в два раза меньше, чем неделей ранее. Всего же на его счету 741 млн. Вдвое сократилось и число сеансов — с 6771 до 3824.

Отечественный хоррор и ужасы проката

Замыкает пятерку лидеров мрачный отечественный хоррор «Домовой» о древней потусторонней силе. В центре сюжета осиротевшие Варя и Арсений. Дети попадают в дом к приемной семье, но там их ждет встреча со злом. Фильм заработал за уикенд 15,4 млн рублей. При этом сеансов у него было больше, чем у «Онегина», — 5025. В среднем один показ собирал 9 человек.

— «Домовой» неплохо выступил благодаря отсутствию конкурентов — аналогов в жанре у фильма не было. У жанра ужасов есть своя стабильная аудитория, — отметила Ольга Зинякова.

Неделей ранее на пятой строчке располагался другой фильм ужасов — «Уиджи. Потусторонне измерение». Его сборы по итогам последних выходных марта составили 14,2 млн рублей. Апрельские — упали вдвое, а фильм оказался на 12-й строчке.

С седьмой строчки рейтинга в отечественном прокате стартовал «Хитмен. Последнее дело» с Майклом Китоном, заработав 11,4 млн. С четвертой на одиннадцатую переместился триллер «Материнский инстинкт» с Джессикой Честейн и Энн Хэтэуэй в главных ролях, который тоже показывает не лучшие результаты. В российских кинотеатрах фильм вышел 28 марта и к настоящему моменту заработал всего 32 млн, из них 7,9 за второй уикенд.

— Как мы часто отмечаем, многое решает маркетинг, и это отличный пример. Вроде бы голливудская постановка с лауреатами «Оскара», но нет сопоставимого с лидерами объема промо — и фильм просто не доходит до целевой аудитории. Кроме того, это достаточно серьезный материал, который уступает развлекательному контенту, если мы говорим о кассе, — объяснила Ольга Зинякова.

Стоит отметить, что в целом минувший уикенд показал снижение посещаемости кинотеатров — с 1,5 млн до 1 млн человек. Этот показатель ожидаемо начнет расти на майских праздниках. Повлиять на динамику количества зрителей могут и громкие релизы. Один из самых ожидаемых — «Сто лет тому вперед» по мотивам повести Кира Булычева, светская премьера которого состоится 14 апреля, а релиз 18-го.