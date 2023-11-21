Таков улов: сказка о чудо-рыбе заработала 2 млрд рублей

Фильм-сказка «По щучьему велению» заработала в минувший уикенд еще 200 млн рублей и перешла порог в 2 млрд суммарных сборов. На втором месте комедия «Моя ужасная сестра 2» — она собрала 20 млн рублей в кассу. Третье место у французской «Катастрофы» (18 млн), четвертую строчку занял «Папаша в бегах» (15 млн), а замкнула пятерку лидеров «Легенда о самбо» — 13 млн.

Золотая щука, золотая

Фильм-сказка «По щучьему велению» вышел в прокат 26 октября и с тех пор не теряет лидирующих позиций. В минувший уикенд сборы картины достигли 2 млрд рублей. Такие стремительные доходы среди фильмов семейного сегмента наблюдались в прошлом году у «Чебурашки», который стал первым в современной истории фильмом, преодолевшим рубеж в 4 млрд рублей. По мнению президента киносети «КАРО» Ольги Зиняковой, фольклор, русские сказки, знакомые герои и низкий возрастной ценз «при должном качестве ведут фильм к коммерческим победам в абсолютном большинстве случаев».

— Успех картин, взявших планку в 2 млрд в российском прокате, а таких всего 14, связан со многими факторами. Однако главным становится событийность фильма. Зрителю нужно понять, что именно эта новинка достойна того, чтобы выйти из дома и отправиться в кинотеатр. Аудитории нужны узнаваемая история или персонажи. «По щучьему велению» под этот критерий попадает, — объясняет эксперт.

Количество сеансов на сказку волнообразно: в первый уикенд их выделили 37 тыс., во второй подняли до 46 тыс., в третий — вновь опустили до 30 тыс., а в выходные с 16 по 19 ноября поставили 25 тыс. сеансов. Постепенный спад количества зрителей следует принятым в кинотеатральной отрасли нормам: в первые три уикенда их число было сопоставимо с 1–2 млн человек, а в четвертый уикенд фильм посмотрело только 60 тыс.

Российская комедия «Моя ужасная сестра» в свой дебютный уикенд собрала 20 млн рублей. Если в сиквеле Лена и Соня только стали сводными сестрами из-за свадьбы своих папы и мамы, то после вынужденной притирки девочек ждет новое испытание: потенциальный развод родителей, которых они в первой части наоборот пытались поссорить. Фильму выделили 7 тыс. сеансов, на которые сходило 70 тыс. человек. Примечательно, что вторая часть стартовала в прокате хуже первой картины (по данным ЕАИС, в премьерный уикенд 24 марта 2022 года она собрала 26 млн рублей), но всё равно забрала серебро.

— Сейчас соседство не самое выгодное — «По щучьему велению» бьет в ту же самую аудиторию, а он сейчас буквально на пике популярности. Кассовое преимущество перед первой частью определит сарафан. Учитывая, что фильм получился светлым и веселым, есть все шансы продолжить наращивать сборы. Плюс звездный состав поможет привлечь аудиторию, которая могла пропустить первую часть, — прогнозирует Зинякова.

Французский триллер об аномальных кислотных дождях и экоконце света «Катастрофа» с Гийомом Кане уверенно держится в топ-3: в премьерный уикенд 9–12 ноября он занял вторую строку, собрав 26 млн рублей, а в эти выходные опустился на третье, заработав еще 19 млн. В то время как мировые сборы, согласно «Кинопоиску», составляют $1,9 млн (по курсу ЦБ на 20 ноября 2023 года, это 169 млн рублей), то российские — 55 млн рублей за все время проката.

Комедия повыше драмы

Четвертую строку заняла семейная комедия «Папаша в бегах» с Ириной Горбачевой и Михаилом Тройником. Толя — герой Тройника — ужасно боится стать отцом и осознает это, когда его супруга глубоко беременна. Он берет вахту и пускается в случайное приключение с беспризорным мальчиком Колей, и этот квест научит его ответственности и подготовит к отцовству. В рейтинге ЕАИС фильм занял четвертое место: в премьерный уикенд картина собрала 15 млн рублей.

А вот «Легенда о самбо» с Вольфгангом Черни и Антоном Вохминым неожиданно замыкает пятерку — она стартовала ниже ожиданий, собрав в дебютные выходные всего 13,7 млн рублей, хотя российская аудитория охотно ходит на спортивные драмы (вспомнить «Движение вверх», «Нокаут», «Лед»). На новинку было выделено 4 тыс. сеансов, куда сходило 45 тыс. человек. По мнению Ольги Зиняковой, целевого зрителя перетянула на себя французская «Катастрофа».

— На свою аудиторию новинка сработала, а расширить ее до охвата других больших спортивных картин помешало позиционирование. Постер и другие материалы заявляли фильм как серьезный и брутальный, — добавила эксперт.

Фильм ужасов «Астрал. Сомния» не имеет ничего общего с известной франшизой — в оригинале американский хоррор называется The Harbinger (дословно — «Предвестник»). Действие картины разворачивается в пандемию коронавируса: страх перед болезнью сочетается с мистической «болезнью» ночных кошмаров, которая преследует героев. На IMDb фильм собрал 5,6 балла из 10, а на «Кинопоиске» — 4,6 из 10. Цифры говорят сами за себя: занявший шестую строку фильм не сильно полюбился российской аудитории, и его касса за премьерный уикенд составила 13,6 млн рублей.

Короткие метры «Минуточку» и «Три добрых дела» лавируют в рейтинге ЕАИС в топ-10 — на этот раз они заняли седьмое (13,6 млн рублей за уикенд) и восьмое (12,2 млн за уикенд) места соответственно. С этими фильмами в российских кинотеатрах прокатывается Голливуд: «Барби», «Оппенгеймер», «Аватар: Путь воды», «Миссия невыполнима», «Элементарно». А вот хит «Повелитель ветра», который в прошлые выходные опустился с пятой на седьмую строку, сейчас значится уже на девятом месте.

Замыкает десятку мультфильм «Супермозг» производства ЮАР — в свой дебютный уикенд 16–19 ноября он стартовал крайне слабо, собрав 11 млн рублей в прокате. За пределами топ-10 оказались психологический триллер «Синдром» — первая работа Оксаны Акиньшиной в 2023 году (касса уикенда — 10 млн рублей, общие сборы с премьеры 9 ноября — 42 млн рублей) — и историческая драма «Императрицы» с Юлией Пересильд режиссера Андрея Кравчука (касса уикенда — 8 млн рублей, общие сборы с премьеры 26 октября — 134 млн рублей).