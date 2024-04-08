В музее казачества Ростовской области нашли портреты нацистских преступников

В Еланском казачьем музейно-мемориальном комплексе в Ростовской области прошли обыски, сотрудники управления ФСБ по региону нашли и изъяли портреты нацистских пособников и литературу. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

«При проведении оперативных мероприятий сотрудниками изъяты документы и литература, посвященные [атаману Петру] Краснову, картины нацистских пособников и преступников Сергея Павлова и Гельмута фон Паннвица», — сообщили ТАСС в УФСБ по региону.

Там отметили, что на территории комплекса проживал украинец, который нелегально находился на российской территории. В его отношении проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

В марте Никулинский суд Москвы на 10 суток арестовал студента МГУ им. М.В. Ломоносова Олега Тарасова за пропагандистский лозунг украинских националистов в названии сети Wi-Fi. Его признали виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской, экстремистской атрибутики, запрещенной законом»).