 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин назначил Попова военным прокурором Московского военного округа
Мир
Французский политик Филиппо осудил Киев за удар по Запорожской АЭС
Общество
В Госдуме предложили запретить вкладывать рекламные материалы в почтовые ящики
Общество
Губернатор Оренбургской области провел встречу с жителями на фоне паводка
Происшествия
ЗАЭС сообщила об обезвреживании сбитого над шестым блоком дрона ВСУ
Мир
Reuters узнало о плане Филиппин начать переговоры с КНР по островам Наньша
Мир
РФ призвала всех членов международного сообщества принять заявку Палестины в ООН
Мир
В США призвали НАТО не принимать Украину в альянс ради мира
Общество
ФАС сообщила о росте количества жалоб застройщиков на 8% в 2023 году
Мир
Bloomberg спрогнозировало Индии статус самой быстрорастущей экономики к 2028 году
Мир
МИД РФ выразил беспокойство послу Эквадора из-за ситуации вокруг посольства Мексики
Мир
Британия продолжит продажу оружия Израилю после гибели работников WCK
Спорт
РФС отстранил от игр пятерых футболистов за ставки на матчи
Мир
Латвия в первом квартале увеличила экспорт зерна из РФ почти на 40%
Недвижимость
Эксперты сообщили о росте цен на жилье на вторичном рынке в Москве
Спорт
На Олимпиаде украинским спортсменам запретят фотографироваться с россиянами
/

Как на дрожжах: Минфин сообщил о росте доходов госбюджета

Что это значит для экономики страны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более чем наполовину выросли доходы РФ по итогам первых трех месяцев 2024 года, сообщил Минфин. Объем заработанного — 8,7 трлн рублей, что на 53,5% выше год к году. При этом нефтегазовые доходы прибавили на 79% (2,9 трлн рублей), главным образом вследствие высоких мировых цен на нефть. Подробности и мнения экспертов — в материале «Известий».

Причины роста

Главной причиной роста нефтегазовых доходов научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской Академии Константин Тузов называет рост цен на российскую нефть Urals на $20 за баррель. Между тем, ненефтегазовые доходы выросли на 43,2% (5,7 трлн рублей). Также вырос доход от налоговых поступлений — на 23,9% относительно I кв. 2023 года.

По словам представителей Минфина, динамика дохода превышает изначально заложенную при формировании годового бюджета. Так, правительство рассчитывало на доход в 2,5 трлн рублей от продажи энергоносителей.

При том, что в I кв. 2024 года увеличились расходы бюджета на 20,1% (до 9,3 трлн рублей), дефицит бюджета снизился до 607 млрд рублей. Это меньше по сравнению с прошлогодним уровнем на 1,5 трлн рублей.

«Известия» направили в Минфин запрос, продолжится ли рост доходов и только ли лишь эффектом низкой базы объясняется рост. В Минфине сослались на предыдущие данные ведомства о том, что динамика пополнения бюджета по итогам I кв. 2024 года значимо превысила заложенный в законе уровень.

В целом, стабильность бюджетной системы объясняется четким взаимодействием сразу нескольких механизмов: использование благоприятной ценовой конъюнктуры и применение «бюджетного правила», согласно которому дефицит бюджета компенсируется за счет средств ФНБ, по данным Минфина. За счет слаженной работы действующего законодательства удалось купировать дефицит бюджета, и по итогам I кв. 2024 года уже зафиксирован профицит, говорилось в сообщении министерства.

Также Минфин приступил к исполнению поручения президента России в части финансирования программ развития и формирования перспективного финансового плана на 2025-2030 гг. Текущие параметры доходной базы и расходных обязательств госбюджета обеспечат первичный структурный баланс с 2025 года в соответствии с параметрами «бюджетного правила». В дальнейшем предполагается, усилить действие факторов, сдерживающих инфляцию и поддерживающих устойчивость бюджетной системы.

В Минэкономразвития на запрос «Известий» не ответили.

Низкая база

Отчасти значительный рост нефтегазовых доходов на 79% (год к году) связан с эффектом от санкций, введенных в конце 2022 года, полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Напомним, что 5 декабря позапрошлого года очередным пакетом санкций введены ограничения на цены, за которые разрешалось покупать российскую нефть («потолок цен»), а также эмбарго на поставки российской нефти морским транспортом в страны Евросоюза.

— Тогда максимальная скидка на нефть доходила до $35 за баррель нефти, — говорит эксперт.

В 2023 году рынок перестроился. Россия окончательно переориентировалась на поставки на азиатский рынок и приспособилась к потолку цен. Тогда же сформировался так называемый «теневой флот».

— На фоне роста мировых цен увеличивается и спрос на российскую нефть. Это закон рынка: потребитель на фоне роста цен стремится использовать любую возможность пополнить запасы. Логичный эффект — снижение дисконта на ее приобретение, — рассуждает Юшков.

Федеральный бюджет на 2024 год был принят с большим ростом доходов по отношению к предыдущему году, и это вызывало немало вопросов и у политиков, и у экспертов. Однако основания к этому были, считает директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов. В 2023 году произошло определенное проседание по отношению к 2022 году в части нефтегазовых доходов, доля которых сократилась с 42 до 30%.

— Это объективно было связано с падением цены на нефть на 20%, аналогичным падением в газовой отрасли при усилении действия санкций недружественных стран. Даже незначительный восстановительный рост в нефтегазовом секторе при введении дополнительного администрирования работы экспортеров уже дает видимый рост нефтегазовых доходов, что мы видим в начале 2024 года, — говорит он.

Не только нефть

Помимо нефти, сырьевой экспорт включает также поставки газа и угля, напоминает руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

— Только угля в страны Юго-Восточной Азии российская сторона экспортировала на 61,8% больше (474,4 млн тонн), чем в 2022 году. Этот тип энергоносителя не входят в структуру нефтегазовых доходов — отсюда и всплеск ненефтегазовых показателей, — разъясняет аналитик.

Основной рост доходов отмечается не только в нефтегазовом, но и в других секторах экономики, утверждает Владимир Климанов. По словам эксперта, на подъеме находятся машиностроение, другие отрасли обрабатывающей промышленности, строительство, в том числе жилищное, сектор услуг, ориентированный на внутреннее потребление.

— Таким образом, рост доходов федерального бюджета в первом квартале 2024 года складывается вполне объективно. Впрочем, как долго это будет продолжаться, неизвестно, но потенциал у такого роста, конечно, не бесконечен, — заявил он в интервью «Известиям».

По прогнозу Константина Тузова, с учетом мировой геополитической обстановки и договоренностей между странами ОПЕК и ОПЕК+, а также роста цен на нефть, рост нефтегазовых доходов по сравнению с предыдущем годом будет наблюдаться и в дальнейшем, но в том числе за счет внутренних ресурсов.

— В 2023 году рост экономики составил 3,6%. Выросли и продолжают расти почти все отрасли, особенно промышленное производство. В условиях импортозамещения и точечных мер господдержки и далее будет наблюдаться ростом экономики, промышленности, доходов населения и, как следствие, поступлений доходов в бюджет, — комментирует эксперт.

С точки зрения директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова, в прошлом году сезонность доходов не была типичной.

— Уже по итогам апреля и мая приросты, подсчитанные накопленным итогом с начала года, вероятнее всего, будут сопоставимы с мартовскими, — высказался он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир