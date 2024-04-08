Как на дрожжах: Минфин сообщил о росте доходов госбюджета

Более чем наполовину выросли доходы РФ по итогам первых трех месяцев 2024 года, сообщил Минфин. Объем заработанного — 8,7 трлн рублей, что на 53,5% выше год к году. При этом нефтегазовые доходы прибавили на 79% (2,9 трлн рублей), главным образом вследствие высоких мировых цен на нефть. Подробности и мнения экспертов — в материале «Известий».

Причины роста

Главной причиной роста нефтегазовых доходов научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской Академии Константин Тузов называет рост цен на российскую нефть Urals на $20 за баррель. Между тем, ненефтегазовые доходы выросли на 43,2% (5,7 трлн рублей). Также вырос доход от налоговых поступлений — на 23,9% относительно I кв. 2023 года.

По словам представителей Минфина, динамика дохода превышает изначально заложенную при формировании годового бюджета. Так, правительство рассчитывало на доход в 2,5 трлн рублей от продажи энергоносителей.

При том, что в I кв. 2024 года увеличились расходы бюджета на 20,1% (до 9,3 трлн рублей), дефицит бюджета снизился до 607 млрд рублей. Это меньше по сравнению с прошлогодним уровнем на 1,5 трлн рублей.

«Известия» направили в Минфин запрос, продолжится ли рост доходов и только ли лишь эффектом низкой базы объясняется рост. В Минфине сослались на предыдущие данные ведомства о том, что динамика пополнения бюджета по итогам I кв. 2024 года значимо превысила заложенный в законе уровень.

В целом, стабильность бюджетной системы объясняется четким взаимодействием сразу нескольких механизмов: использование благоприятной ценовой конъюнктуры и применение «бюджетного правила», согласно которому дефицит бюджета компенсируется за счет средств ФНБ, по данным Минфина. За счет слаженной работы действующего законодательства удалось купировать дефицит бюджета, и по итогам I кв. 2024 года уже зафиксирован профицит, говорилось в сообщении министерства.

Также Минфин приступил к исполнению поручения президента России в части финансирования программ развития и формирования перспективного финансового плана на 2025-2030 гг. Текущие параметры доходной базы и расходных обязательств госбюджета обеспечат первичный структурный баланс с 2025 года в соответствии с параметрами «бюджетного правила». В дальнейшем предполагается, усилить действие факторов, сдерживающих инфляцию и поддерживающих устойчивость бюджетной системы.

В Минэкономразвития на запрос «Известий» не ответили.

Низкая база

Отчасти значительный рост нефтегазовых доходов на 79% (год к году) связан с эффектом от санкций, введенных в конце 2022 года, полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Напомним, что 5 декабря позапрошлого года очередным пакетом санкций введены ограничения на цены, за которые разрешалось покупать российскую нефть («потолок цен»), а также эмбарго на поставки российской нефти морским транспортом в страны Евросоюза.

— Тогда максимальная скидка на нефть доходила до $35 за баррель нефти, — говорит эксперт.

В 2023 году рынок перестроился. Россия окончательно переориентировалась на поставки на азиатский рынок и приспособилась к потолку цен. Тогда же сформировался так называемый «теневой флот».

— На фоне роста мировых цен увеличивается и спрос на российскую нефть. Это закон рынка: потребитель на фоне роста цен стремится использовать любую возможность пополнить запасы. Логичный эффект — снижение дисконта на ее приобретение, — рассуждает Юшков.

Федеральный бюджет на 2024 год был принят с большим ростом доходов по отношению к предыдущему году, и это вызывало немало вопросов и у политиков, и у экспертов. Однако основания к этому были, считает директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов. В 2023 году произошло определенное проседание по отношению к 2022 году в части нефтегазовых доходов, доля которых сократилась с 42 до 30%.

— Это объективно было связано с падением цены на нефть на 20%, аналогичным падением в газовой отрасли при усилении действия санкций недружественных стран. Даже незначительный восстановительный рост в нефтегазовом секторе при введении дополнительного администрирования работы экспортеров уже дает видимый рост нефтегазовых доходов, что мы видим в начале 2024 года, — говорит он.

Не только нефть

Помимо нефти, сырьевой экспорт включает также поставки газа и угля, напоминает руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

— Только угля в страны Юго-Восточной Азии российская сторона экспортировала на 61,8% больше (474,4 млн тонн), чем в 2022 году. Этот тип энергоносителя не входят в структуру нефтегазовых доходов — отсюда и всплеск ненефтегазовых показателей, — разъясняет аналитик.

Основной рост доходов отмечается не только в нефтегазовом, но и в других секторах экономики, утверждает Владимир Климанов. По словам эксперта, на подъеме находятся машиностроение, другие отрасли обрабатывающей промышленности, строительство, в том числе жилищное, сектор услуг, ориентированный на внутреннее потребление.

— Таким образом, рост доходов федерального бюджета в первом квартале 2024 года складывается вполне объективно. Впрочем, как долго это будет продолжаться, неизвестно, но потенциал у такого роста, конечно, не бесконечен, — заявил он в интервью «Известиям».

По прогнозу Константина Тузова, с учетом мировой геополитической обстановки и договоренностей между странами ОПЕК и ОПЕК+, а также роста цен на нефть, рост нефтегазовых доходов по сравнению с предыдущем годом будет наблюдаться и в дальнейшем, но в том числе за счет внутренних ресурсов.

— В 2023 году рост экономики составил 3,6%. Выросли и продолжают расти почти все отрасли, особенно промышленное производство. В условиях импортозамещения и точечных мер господдержки и далее будет наблюдаться ростом экономики, промышленности, доходов населения и, как следствие, поступлений доходов в бюджет, — комментирует эксперт.

С точки зрения директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова, в прошлом году сезонность доходов не была типичной.

— Уже по итогам апреля и мая приросты, подсчитанные накопленным итогом с начала года, вероятнее всего, будут сопоставимы с мартовскими, — высказался он.