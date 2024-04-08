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Названы занимаемые женщинами в ВСУ должности

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Фото: Getty Images/SOPA Images/Contributor
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В штурмовых подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) всё чаще проходят службу женщины. Сколько девушек состоит в украинской армии, на каких позициях их можно встретить и что в стране думают о женской мобилизации, выясняла программа «Совбез».

До сих пор женщины на Украине служили в смежных формированиях. Теперь на фронте присутствует первое женское подразделение, составленное из добровольцев. Оно входит в состав 54-й бригады ВСУ и находится под Кременной. Их уже успели заметить российские военнослужащие.

«Самое удивительное — это то, что женская рота зашла на болота. Она состоит исключительно из женщин. Там есть операторы дронов, снайперы», — рассказал боец с позывным Аид.

Дать оружие женщинам на Украине призывают многие — от политиков до самих военнослужащих.

«Я большая сторонница мобилизации женщин. Более того, я считаю, что у нас должно быть с жестким отбором создано женское боевое подразделение. Женщины должны подлежать обязательной мобилизации в соответствии с потребностями армии», — заявила медик морской пехоты ВСУ Ярина Черногуз.

Обязательного призыва женщин в ВСУ нет, служить можно на добровольной основе. Многие из них являются снайперами.

По данным газеты The New York Times, в ВСУ служит около 65 тыс. женщин, из них 4 тыс. отправлены на боевые позиции.

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«Они пытаются подражать своему главному кумиру — Третьему рейху. Призыв женщин в ряды ВСУ чем-то напоминает призыв 1944 года в ряды вермахта в связи с нехваткой мужского населения для пополнения рядов», — член Ассоциации историков Союзного государства Михаил Кузовкин.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что его ведомство дополнительно закупило 50 тыс. комплектов женской униформы. Раньше женщинам выдавали мужскую форму, теперь есть возможность предоставить одежду для беременных на поздних сроках.

По мнению Кузовкина, женщин на Украине используют для того, чтобы восполнять потери в ВСУ из-за оттока мужского населения. В этой связи они всё чаще становятся артиллеристами и командирами танковых подразделений.

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