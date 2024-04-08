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Эксперты сообщили о росте цен на жилье на вторичном рынке в Москве
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Эксперты сообщили о росте цен на жилье на вторичном рынке в Москве

Est‑a‑Tet: на вторичном рынке жилья в Москве цена 1 кв. м за год выросла на 18,8%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В I квартале 2024 года вторичный рынок жилья Москвы показал устойчивый рост цен, предложения и количества сделок, следует из данных компании Est‑a‑Tet, с которыми ознакомились «Известия» 8 апреля.

Общий объем предложения в период с 1 января по 31 марта 2024 года в границах «старой» Москвы составил 34,8 тыс. квартир и апартаментов. Если сравнивать с предыдущими периодами, то рост экспозиции за I квартал составил 7,9%, уточнили эксперты.

На первом месте по объему предложения находится ЦАО с долей в 15,4% от общего числа объектов. На второй позиции — ЗАО (15,2%), на третьей — САО (11,3%).

При этом, по информации аналитиков, средняя цена 1 кв. м по итогам квартала увеличилась на 0,9% — до 516 тыс. рублей, а прирост за год составил 18,8%. В компании отметили, что уровень цен практически вернулся к значениям двухлетней давности, когда в I квартале 2022-го средняя стоимость квадратного метра составляла 524 тыс. рублей. Аналитики связывают рост предложения со стабильно растущей стоимостью, так как продавцы вновь выставили свои лоты, продажа которых была заморожена.

Лидерами по стоимости ожидаемо стал ЦАО со средней ценой 1 кв. м 930,7 тыс. рублей. На втором месте — ЗАО (510,8 тыс. рублей за 1 кв. м), на третьем —САО (401,3 тыс. руб./кв. м). Самым бюджетным оказалось вторичное жилье в ЮВАО (297,2 тыс. рублей за 1 кв. м) и ЗелАО (238,6 тыс. рублей за 1 кв. м).

«Ситуацию на вторичном рынке жилья сегодня можно охарактеризовать как стабильно положительную. Сейчас мы наблюдаем восстановление предложения, вызванное возвращением в экспозицию законсервированных два года назад объектов. Психологически важное восстановление цены квадратного метра также способствует оживлению рынка, и, по нашим прогнозам, цена продолжит расти на фоне политики сокращения господдержки ипотеки на первичном рынке», — рассказала директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

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Ранее, 19 марта, сообщалось, что в столице жилье на начальном этапе строительства стоит в среднем на 15,9% дешевле готовых вариантов. Как следует из данных компании «Метриум», в проектах на котловане цена 1 кв. м составляет 449,1 тыс. рублей, а 1 кв. м готовой недвижимости стоит 534,1 тыс. рублей. Но при этом в премиальном и элитном сегментах, а также в Новой Москве недвижимость на котловане, наоборот, дороже сданной.

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