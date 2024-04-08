В России может появиться реестр грузоперевозчиков

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается создать общедоступный единый реестр грузоперевозчиков. Документ опубликован 8 апреля на сайте нижней палаты парламента.

Целью реестра является обеспечение прозрачности в работе грузоперевозчиков для отправителей, контрольных и надзорных органов. Исключение сведений из реестра влечет прекращение права на перевозку грузов, сообщается в пояснительной записке.

«Юридические лица, индивидуальные предприниматели <...> обязаны уведомить о начале осуществления деятельности по перевозке грузов автотранспортным средством, в том числе с использованием прицепа или полуприцепа, на коммерческой основе уполномоченный орган», — говорится в тексте законопроекта.

Требование о размещении в реестре сведений устанавливается в отношении грузовых автомобилей, имеющих технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т (N2 и N3). В случае перевозки для собственных нужд требование не применяется.

Также перевозчик сможет включать в реестр сведения о перевозимых им грузах, указывать территории, в пределах которых преимущественно осуществляются перевозки, максимальную страховую сумму, в пределах которой грузовладельцу возмещается причиненный грузу вред, а также ссылку на наименование сайта перевозчика.

4 марта Институт социально-политических исследований Федерального исследовательского социологического центра Российской академии наук (ИСПИ ФНИСЦ РАН) сообщил, что в России 68,4% опрошенных грузоперевозчиков заявили о дефиците водительских кадров. Почти каждый четвертый (24,9%) рассказал, что не хватает более 30% водителей.