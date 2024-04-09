Стало известно, как мужчины и женщины ведут себя в приложениях для знакомств

Аналитики российского приложения для знакомств Flero проанализировали поведение 34 тыс. пользователей за последние три месяца. Оказалось, что женщины гораздо дольше изучают профиль заинтересовавшего их человека — в среднем они тратят 1 минуту и 31 секунду на анализ, тогда как у мужчин это занимает всего 54 секунды. Своими наблюдениями аналитики поделились с «Известиями» 9 апреля.

Отмечается, что женщины охотнее ищут партнера в интернете, несмотря на то, что к выбору они подходят с особой осторожностью и подробно изучают анкеты перед диалогом. Среди активной аудитории их доля составляет 56,3% против 43,7% у мужчин.

Также выяснилось, что мужчинам в отличие от женщин требуется меньше времени на принятие решения о лайке или пролистывании профиля — 9 секунд против 11. Они, как правило, ориентируются на фотографии и базовые данные в карточке пользователя, поэтому понимание о наличии симпатии приходит к ним быстрее. Женщины же подробнее изучают анкету, информацию и интересы потенциального партнера.

Аналитики также определили, что мужчины ставят лайк каждой второй женщине в ленте. У противоположного пола этот показатель меньше — лайк получает каждый третий. Мужчины настроены на диалог с большим количеством людей, в отличии от женщин, которые вступают в контакт значительно реже.

Сo-founder & CEO Flero Александр Давыдов отмечает, что в дейтинг-сервисах существует концепция 10/90 — только 10% мужчин в приложениях для знакомств и социальных сетях популярны. Они получают большинство лайков, сообщений и взаимного интереса со стороны женщин. Оставшиеся же 90% мужчин сталкиваются с серьезными трудностями в привлечении внимания. Ключевые факторы этого явления — внешняя привлекательность, содержание профиля, социальный статус и способность выделяться среди других.

В том числе по этой причине мужчины чаще ставят лайки противоположному полу. Так они стараются стать более заметными для женщин. Тем не менее такой подход ведет к поверхностному общению для противоположного пола, поэтому на изучение анкет у женщин уходит гораздо больше времени.

Клинический психолог, поведенческий терапевт и создатель образовательного проекта «Школа психологического просвещения» Даниил Данилов считает, что причина такой статистики может заключаться также и в ожиданиях от взаимодействия.

«Женская аудитория чувствует себя менее безопасно в ситуации потенциального знакомства — статистика говорит о том, что мужчины намного реже подвергаются преследованиям, домогательствам и различным формам насилия. А еще культурные установки и социальные ожидания подталкивают мужчин чаще проявлять инициативу — а значит, и свайпать чаще», — сказала психолог.

3 апреля PR-директор дейтинг-сервиса Mamba Наталья Красильникова рассказала, что правильно оформленный профиль повышает шансы найти пару в дейтинг-приложении. В частности, она отметила, что хорошие снимки — важная составляющая привлекательного профиля. Люди, которые улыбаются на фото, располагают к себе. Большую роль играет и задний фон, поэтому специалисты советуют выбирать для дейтинг-приложений снимки, сделанные на природе или в красивых интерьерах. Популярны фото, которые могут рассказать об увлечениях владельца анкеты, например, из спортивного зала, бассейна или похода.