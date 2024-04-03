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Эксперт рассказала, как правильно оформить профиль на сайте знакомств

Mamba: женщин могут оттолкнуть в мужских профилях фото с оголенным телом
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Фото: ТАСС/URA.RU/Natalia Chernohatova
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Правильно оформленный профиль повышает шансы найти пару в дейтинг-приложении. О том, как заполнить анкету и какие фото выбрать, чтобы произвести благоприятное впечатление, «Известиям» 3 апреля рассказала PR-директор дейтинг-сервиса Mamba Наталья Красильникова.

Она отметила, что хорошие снимки — важная составляющая привлекательного профиля. Люди, которые улыбаются на фото, располагают к себе. Большую роль играет и задний фон, поэтому специалисты советуют выбирать для дейтинг-приложений снимки, сделанные на природе или в красивых интерьерах. Популярны фото, которые могут рассказать об увлечениях владельца анкеты, например из спортивного зала, бассейна или похода.

«Женщин могут оттолкнуть в мужских профилях фото с оголенным телом, сигаретой, едой, верхом на дуле танка, из постели, на фоне дорогой машины, которая, скорее всего, не принадлежит владельцу анкеты», — рассказала Красильникова.

По данным сервиса, большинство пользователей предпочтут отправить сообщение тому, у кого в профиле есть селфи.

«Согласно нашим исследованиям, селфи очень популярны, особенно если фото снято не как «на паспорт», а вполоборота. Такие снимки нравятся пользователям, потому что они точно сделаны владельцем аккаунта, а не другим человеком. Наиболее выигрышны фотографии женщин, которые на селфи смотрят в камеру прямо. Профили мужчин популярнее, когда они поворачивают голову чуть в сторону», — отметила эксперт.

Также она рекомендовала подумать над описанием профиля. В нем стоит кратко рассказать о своих положительных качествах, но при этом не перехвалить себя. Это может быть воспринято как самолюбование.

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«Женщинам нравятся надежные, добрые, верные мужчины, которые умеют ставить цели, зарабатывать деньги и брать на себя ответственность. Мужчинам — красивые женщины с мягким характером, которые умеют понимать, вдохновлять и готовы быть рядом при любых обстоятельствах. Именно это стоит транслировать в своем профиле», — полагает эксперт.

В привлекательном профиле, по ее мнению, точно не должно быть агрессии и длинного списка требований к потенциальному партнеру. Это может оттолкнуть.

«Не нужно перечислять в анкете, кто вам не подходит. «Зануды, бодипозитивные, провинциалки, охотницы за кошельками — не пишите мне. Нормальные есть?» — так писать точно не стоит. «Хороший пример — «Айтишник на удаленке, легкий на подъем, с чувством юмора. Ищу спутницу для поездки на океан. Со мной не пропадешь!» — посоветовала Красильникова.

Также она отметила, что в анкете важно указать цель знакомства. При этом эксперты не советуют писать про неготовность к серьезным отношениям, потому что это может быть негативно воспринято.

«Лучше использовать более обтекаемые формулировки. Любые отношения, даже короткие, это процесс — общение, встречи, общие впечатления. Если вы не торопитесь вступать в серьезные отношения, лучше написать, что ищете пару для приятного времяпровождения, культурных походов, путешествий. Никто не знает, к чему приведут легкие отношения, ведь не цель определяет знакомство, а человек, которого вы встретили», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, она рекомендовала заполнить профиль целиком, потому что, во-первых, подробная информация позволяет алгоритмом показывать пользователям партнеров, с которыми есть что-то общее, а во-вторых, верифицированная и подробная анкета вызывает больше доверия.

Также специалист обратила внимание, что лучше регулярно обновлять профиль — загружать новые фотографии и удалять старые. Кроме того, важно, чтобы в анкете была актуальная информация. Шутить в анкете можно, но на нейтральные темы и не стоит писать о политике и религии.

Согласно исследованию Mamba, важную роль для россиян при знакомстве играет имя. Четверть опрошенных женщин (26%) хотели бы познакомиться с Александром. В пятерку самых популярных имен также вошли Дмитрий (17%), Алексей (14%), Андрей (13%) и Роман (11%). Мужчинам больше всего нравится имя Анна, затем следуют Виктория, Екатерина, Юлия и Ольга.

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В конце декабря из другого опроса стало известно, что подавляющее большинство (87%) мужчин готовы оплатить счет на свидании, за исключением случая, когда девушка им не понравилась. При этом лишь 20% женщин готовы разделить чек по разным причинам: если мужчина не понравился, если есть намерение продолжать общение, просто потому, что так будет справедливо.

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