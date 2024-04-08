Проект «Футбол помогает» помог найти 10 пропавших людей

Благодаря информационной поддержке социального проекта «Футбол помогает», организованного Российским футбольным союзом, поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт», креативным агентством ТутковБудков и благотворительной программой «ДоброFON», было найдено 10 пропавших людей. Об этом рассказали организаторы проекта.

В рамках проекта, стартовавшего в конце октября 2023 года, на матчах FONBET Кубка России футболисты выходили на поле с фотографиями пропавших людей, ориентировки транслировались на экранах стадионов, а также размещались на специально созданном лендинге.

Кроме того, на четырех четвертьфинальных матчах FONBET Кубка России, которые прошли в феврале-марте этого года, была организована акция в поддержку проекта «Футбол помогает». «ДоброFON» умножил на 100 число зрителей — 75 047 человек — получившаяся сумма в размере 7 504 700 рублей будет переведена в АНО «Центр поиска пропавших людей», которая приобретёт автомобили и передаст их в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Акцию поддержали футболисты ЦСКА, «Ростова», «Зенита», «Динамо», «Локомотива», «Спартака», «Балтики» и «Оренбурга».

Таким образом, с помощью дальнейших матчей и благотворительной программы «ДоброFON», при поддержке Центра поиска пропавших людей в течение 2024 года не менее 10 региональных представительств отряда «ЛизаАлерт» будут обеспечены штаб-машинами. Это поможет поисковикам-добровольцам оперативнее выезжать на поиски в самых сложных условиях.

«Социальная ответственность сегодня — не просто возможность для крупных компаний внести свой вклад в общественно-важные проекты, но и постоянная работа по привлечению небезразличных людей к взаимопомощи. Наш совместный с партнерами проект „Футбол помогает“ охватывает огромную аудиторию — по сути все футбольное сообщество. Футбол очень популярен и, показывая ориентировки на пропавших людей на зрелищных матчах, мы кратно увеличиваем шансы найти чьих-то родных и близких», — рассказывает Валерия Купина, заместитель директора по маркетингу FONBET.