Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Орске у поселка Лесоторговый произошел очередной прорыв дамбы
Мир
Французский политик Филиппо осудил Киев за удар по Запорожской АЭС
Общество
Власти заверили в обеспечении жителей Орска всем необходимым
Общество
Режим ЧС из-за паводка введен в Курганской области
Мир
Военный эксперт оценил качество планируемых к передаче ВСУ истребителей
Мир
Reuters узнало о плане Филиппин начать переговоры с КНР по островам Наньша
Экономика
Центробанк призвал ускорить принятие норм для расчетов в криптовалютах
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело о незаконной миграции в Москве
Мир
Власти ФРГ уличили в завышении данных об объемах поставок военной помощи Украине
Мир
Bloomberg спрогнозировало Индии статус самой быстрорастущей экономики к 2028 году
Мир
СМИ узнали о планах Швейцарии провести мирный саммит по Украине в июне
Мир
Посол Ирана заявил о нежелании страны расширять конфликт на Ближнем Востоке
Мир
В Венгрии назвали 2023 год провальным для Евросоюза
Мир
Латвия в первом квартале увеличила экспорт зерна из РФ почти на 40%
Общество
Мишустин создал правкомиссию для ликвидации последствий паводков
Авто
BAIC представил в России спецверсию внедорожника BJ40 Champion

В армянской армии заменят восклицание «Ура» на «Кецце»

0
Фото: ТАСС/Middle East Images/ABACA
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Восклицание «Ура», оставшееся в армянской армии еще с советских времен, министерство обороны Армении планирует заменить на «Кецце», что означает «Да здравствует». Об этом стало известно 8 апреля из ответа оборонного ведомства на запрос «Sputnik Армения».

«В частности, в нем (уставе, — Ред.) предусмотрено заменить торжественное восклицание «Ура!» на «Кецце!» (да здравствует) в ситуациях, когда командир поздравляет личный состав. Это междометие досталось в наследство еще с советской армии, но сейчас решено «локализовать», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что окончательный вариант нового устава пока не готов, однако слова «Так точно» и «Никак нет» при утвердительных и отрицательных ответах менять не планируется.

Соображения троих: США и ЕС берут Армению на короткий поводок
Как прошла встреча в Брюсселе и почему ей недовольны в Москве, Баку и Анкаре

Ранее, 25 марта, премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил, что в феврале страна заморозила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и не участвует в принятии решений, поскольку соглашение якобы не было выполнено в отношении Армении, особенно в 2021–2022 годах. 12 марта Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ, если организация не ответит на вопросы о зоне ответственности

После этого, 28 марта, глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» заявил, что Ереван сознательно рушит отношения с Москвой под надуманными предлогами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024