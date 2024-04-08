В армянской армии заменят восклицание «Ура» на «Кецце»

Восклицание «Ура», оставшееся в армянской армии еще с советских времен, министерство обороны Армении планирует заменить на «Кецце», что означает «Да здравствует». Об этом стало известно 8 апреля из ответа оборонного ведомства на запрос «Sputnik Армения».

«В частности, в нем (уставе, — Ред.) предусмотрено заменить торжественное восклицание «Ура!» на «Кецце!» (да здравствует) в ситуациях, когда командир поздравляет личный состав. Это междометие досталось в наследство еще с советской армии, но сейчас решено «локализовать», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что окончательный вариант нового устава пока не готов, однако слова «Так точно» и «Никак нет» при утвердительных и отрицательных ответах менять не планируется.

Ранее, 25 марта, премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил, что в феврале страна заморозила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и не участвует в принятии решений, поскольку соглашение якобы не было выполнено в отношении Армении, особенно в 2021–2022 годах. 12 марта Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ, если организация не ответит на вопросы о зоне ответственности

После этого, 28 марта, глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» заявил, что Ереван сознательно рушит отношения с Москвой под надуманными предлогами.