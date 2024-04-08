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Испания отменит «золотую визу» для иностранных инвесторов в недвижимость

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Фото: Global Look Press/carlos sanchez
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Испания намерена отменить «золотую визу» для иностранных инвесторов в недвижимость. Об этом 8 апреля объявил премьер-министр страны Педро Санчес, сообщает CGTN News в соцсети X (бывш. Twitter).

Как добавляет издание El Debate, испанские «золотые визы» снова оказались в центре внимания из-за злоупотреблений во многих странах Евросоюза (ЕС), поэтому будущее виз неясно. По сведениям портала, «правительство страны хочет ужесточить выдачу «золотой визы» для покупки жилья.

«Золотая виза» в Испании появилась в 2008 году как инструмент для желающих получить вид на жительство в странах ЕС. Она представляет собой программу проживания за инвестиции, которая предлагает возможность получить временный или постоянный вид на жительство иностранным гражданам. В большинстве случаев иностранцы вкладываются в недвижимость.

«Эти программы обычно различаются по инвестиционным требованиям, предлагаемым льготам и условиям сохранения вида на жительство», — пишет El Debate.

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До этого, в августе 2020 года, на Кипре сначала ужесточили требования к иностранцам, желающим получить гражданство республики в обмен на инвестиции. А после, в октябре, совсем отменили программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Как отметил официальный представитель правительства страны Кириакос Кусиос, решение было основано на долговременных недостатках, а также на злоупотреблении положениями Кипрской инвестиционной программы. Программы так называемых золотых паспортов практикуют более десятка стран Евросоюза.

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