На Мальдивах мужчина едва не лишился ноги после нападения акулы

Акула укусила за ногу мужчину, который плавал в водах Атолла Нуну на Мальдивах. Об этом 8 апреля сообщил источник «Известий».

На представленных собеседником издания снимках изображен пострадавший до операции и после. Отмечается, что мужчине предстоит долгая реабилитация.

Согласно предварительным данным, турист отдыхал в отеле Mӧvenpick. При этом представители отеля сообщили, что не знают о случившемся.

«Нам нечего комментировать, так как нам не поступало никаких сообщений о нападении акулы на человека», — ответили в отеле на соответствующий вопрос «Известий».

Пресс-секретарь посольства РФ в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка и Мальдивской Республике Герман Федоров также сообщил изданию, что от россиян обращений относительно нападения акул не поступало. Ту же информацию подтвердил и почетный консул России на Мальдивах Али Фаузи.

Ранее, 5 апреля, сообщалось, что в 2023 году от нападения акул пострадали 84 человека, 18 из них погибли. По одной из версий ученых, акулы стали нападать на людей чаще из-за того, что оборудование для дайвинга стало более совершенным, а число ныряльщиков растет.

До этого, 30 января СМИ сообщили, что в гавани австралийского Сиднея акула напала на девушку. Она получила ранения ног и потеряла много крови. Отмечалось, что в этом районе последняя атака акулы была зафиксирована 15 лет назад.