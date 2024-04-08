«Авито» займется сегментом путешествий для поддержки внутреннего туризма

Сейчас пользователи «Авито» могут на платформе арендовать квартиры и загородную недвижимость для краткосрочного проживания. А с сентября этого года к ним добавятся номера в отелях, рассказали в компании.

В понедельник, 8 апреля, на платформе появился новый раздел — «Авито Путешествия». Он будет развиваться на базе сервиса краткосрочной аренды «Авито Недвижимость».

«Сегодня каждый день более 1 млн человек ищет посуточное жилье на „Авито“. Поэтому мы сделали большой фокус на безопасность совершения сделки — все объекты на нашей платформе переведены на онлайн-бронирование с гарантией для обеих сторон. Сегодня на платформе представлено около 250 тыс. объектов недвижимости для краткосрочного проживания», — отметил руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

Для владельцев и управляющих объектами предусмотрены такие функции, как система отзывов на гостей, страхование имущества на время проживания, круглосуточная поддержка и другие меры. На данный момент с сервисом работает свыше 177 тыс. арендодателей. «Подход с фокусом на интересы наших партнеров позволяет стремительно наращивать предложение, которое по сравнению с мартом прошлого года в сегменте посуточной аренды квартир выросло на 38%, а в сегменте домов — на 57%», — подчеркнул Кромочкин.

В «Авито» считают, что направление путешествий станет одним из приоритетов в стратегии развития компании и позволит укрепить ее лидерство на рынке внутреннего туризма в России.

Как отмечает гендиректор Infoline-аналитика Михаил Бурмистров, долгое время безговорочным лидером российского рынка бронирования отелей был booking.com и после его ухода из России на рынке произошли серьезные структурные изменения. Сейчас есть потенциал для появления новых игроков, особенно уже имеющих сильные позиции в смежных сегментах рынках и входящих в состав экосистем, считает эксперт. По его мнению, у нового направления «Авито» есть ключевые компоненты для успеха. «Позиции для старта очень сильные, и, я думаю, что уже в следующем году, сервис „Авито Путешествия“ станет одним из лидеров рынка», — полагает Бурмистров.