Собянин рассказал о скором завершении строительства станции «Потапово»

Строительство станции метро «Потапово» вышло на финишную прямую, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По словам мэра, сейчас на строительстве идет монтаж металлоконструкций и облицовка фасада здания, основная часть которого будет сделана из стекла.

Работы на станции «Потапово», по словам мэра, должны завершиться до конца года. После ввода в строй «Потапово» станет первой отапливаемой наземной станцией столичного метро.

«Потапово» станет 27-й станцией Московского метрополитена. С ее открытием существенно упростится транспортная доступность поселения Сосенского — его жители смогут добираться до метро пешком, экономя в пути до 40 минут в день. Кроме того, улучшится транспортная ситуация еще в двух поселениях ТиНАО — Воскресенском и Щербинке, а также в столичном районе Южное Бутово.

«Возводим ее по новой технологии — это будет первая отапливаемая наземная станция в столичном метро. Сейчас идет монтаж металлоконструкций и облицовка фасада здания, большая часть которого будет сделана из стекла. Все работы завершим до конца года», — рассказал о строительстве мэр Москвы.