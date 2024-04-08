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Собянин рассказал о скором завершении строительства станции «Потапово»

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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Строительство станции метро «Потапово» вышло на финишную прямую, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По словам мэра, сейчас на строительстве идет монтаж металлоконструкций и облицовка фасада здания, основная часть которого будет сделана из стекла.

Работы на станции «Потапово», по словам мэра, должны завершиться до конца года. После ввода в строй «Потапово» станет первой отапливаемой наземной станцией столичного метро.

«Потапово» станет 27-й станцией Московского метрополитена. С ее открытием существенно упростится транспортная доступность поселения Сосенского — его жители смогут добираться до метро пешком, экономя в пути до 40 минут в день. Кроме того, улучшится транспортная ситуация еще в двух поселениях ТиНАО — Воскресенском и Щербинке, а также в столичном районе Южное Бутово.

«Возводим ее по новой технологии — это будет первая отапливаемая наземная станция в столичном метро. Сейчас идет монтаж металлоконструкций и облицовка фасада здания, большая часть которого будет сделана из стекла. Все работы завершим до конца года», — рассказал о строительстве мэр Москвы.

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