В Пскове отремонтируют две улицы по нацпроекту
В Пскове планируют отремонтировать улицу Ипподромную и проспект Энтузиастов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024–2025 годах. К нормативному состоянию приведут более 1,6 км дорожного полотна, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.
«Улицу Ипподромную на участке от улицы Леона Поземского до проспекта Энтузиастов приведем в порядок до конца ноября этого года. Дорога уже давно требует ремонта, но из-за строительства сетей ливневой канализации работы пришлось отложить», — написал градоначальник, его цитату приводит Псковская лента новостей.
Он уточнил, что в планах заменить асфальт на проезжей части и тротуаре за исключением той части дороги, на которой велись работы в 2023 году. Также строители обустроят обочину и обновят автобусные остановки.
По словам мэра, проспект Энтузиастов отремонтируют до конца мая 2025 года. Кроме того, рабочие проложат пешеходную дорожку на месте народной тропы, которая идет от Сиреневого Бульвара до дома № 5а и заменят асфальт на парковке рядом с ним и на развилке с улицей Труда.
Ранее в апреле сообщалось, что флагманскую школу и кампус откроют под Псковом в 2027 году. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации, летом начнутся подготовительные работы на площадке.