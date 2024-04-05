Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд прекратил производство по фигуранту дела о провозе в РФ взрывчатки в иконах
Мир
Песков назвал голословными обвинения Чехии в адрес РФ в кибератаках
Общество
Временно исполнять обязанности губернатора Чибиса будет его заместитель Аксенова
Авто
Аналитики заявили о снижении цен на авто второй месяц подряд
Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Мир
Израиль приостановил работу 28 посольств в связи с угрозами Ирана
Мир
Байден в поздравлении Греции с Днем независимости побеседовал с телесуфлером
Происшествия
В ЛНР задержали передовавшую ВСУ данные о российских военных студентку
Мир
СМИ узнали об обсуждении в НАТО приема Украины в обмен на уступку территорий РФ
Мир
МИД России вызвал посла Южной Кореи из-за односторонних санкций Сеула
Общество
Песков заявил о необходимости расследовать нападение на Чибиса в кратчайшие сроки
Общество
Чибиса перевезут в Москву на лечение после нападения
Мир
В ВСУ признали «очень сложную» ситуацию под Часовым Яром
Мир
Захарова заявила об использовании журналистов как агентов спецслужбами США
Общество
Рособрнадзор заявил о намерении регламентировать школьные контрольные работы
Мир
NYT узнала о шантаже Байдена Нетаньяху дальнейшей помощью Израилю
Сюжет:

Флагманскую школу и кампус откроют под Псковом в 2027 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Псковской области в деревне Борисовичи Псковского района в 2027 году заработают флагманская школа и кампус. Подготовку к началу их строительства обсудили губернатор Михаил Ведерников и врио главы регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.

Учебные заведения построят в рамках нацпроекта «Образование». По сообщению губернатора, идет разработка проектно-сметной документации, летом начнутся подготовительные работы на площадке.

Кампус и школу свяжут крытым наземным переходом. В одном здании будут две чаши бассейна и мастерские с самым современным оборудованием. В образовательный процесс внедрят самые передовые технологии и методики обучения. Классы сделают небольшими, по 25 человек, чтобы педагоги смогли уделить внимание каждому ребенку, а у детей появилось больше возможностей проявить себя.

Губернатор дал поручение информировать его обо всех этапах работ, чтобы максимально оперативно решать возникающие в процессе проблемы, пишет Псковская лента новостей.

Ранее сообщалось, что в Псковской области в государственные и муниципальные библиотеки привезли около 5,5 тыс. книг. Показатель перевыполнен на 110%. В регионе 203 специалиста в сфере культуры смогли повысить квалификацию. Они сделали это в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024