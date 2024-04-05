Флагманскую школу и кампус откроют под Псковом в 2027 году
В Псковской области в деревне Борисовичи Псковского района в 2027 году заработают флагманская школа и кампус. Подготовку к началу их строительства обсудили губернатор Михаил Ведерников и врио главы регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.
Учебные заведения построят в рамках нацпроекта «Образование». По сообщению губернатора, идет разработка проектно-сметной документации, летом начнутся подготовительные работы на площадке.
Кампус и школу свяжут крытым наземным переходом. В одном здании будут две чаши бассейна и мастерские с самым современным оборудованием. В образовательный процесс внедрят самые передовые технологии и методики обучения. Классы сделают небольшими, по 25 человек, чтобы педагоги смогли уделить внимание каждому ребенку, а у детей появилось больше возможностей проявить себя.
Губернатор дал поручение информировать его обо всех этапах работ, чтобы максимально оперативно решать возникающие в процессе проблемы, пишет Псковская лента новостей.
Ранее сообщалось, что в Псковской области в государственные и муниципальные библиотеки привезли около 5,5 тыс. книг. Показатель перевыполнен на 110%. В регионе 203 специалиста в сфере культуры смогли повысить квалификацию. Они сделали это в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».