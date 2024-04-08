Кинолог рассказал, как спасти собаке жизнь в экстренных ситуациях

Даже самый заботливый и ответственный собаковод не всегда способен предугадать несчастный случай, который может произойти с питомцем. В экстренной ситуации оказание первой медицинской помощи может спасти собаку. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев 8 апреля рассказал «Известиям» о важных навыках, которые могут пригодиться хозяину собаки.

При порезах и ранах главная задача — остановить кровотечение, отметил эксперт. Для этого подойдут марлевые салфетки, вата, носовой платок или другой чистый кусок ткани.

«Плотно приложите стерильную ткань к ране (можно держать место рукой или перевязать его). Если кровь просачивается через салфетку, не убирайте ее, приложите сверху другую, чтобы не нарушить образовавшийся кровяной сгусток. После того как удалось остановить кровь, промойте рану, используя любое антисептическое средство. Затем наложите стерильную тугую повязку. При сильном кровотечении выше места повреждения накладывается жгут (для этих целей подойдут любые подручные средства, такие как тонкое полотенце, ремень, ошейник). Фиксируйте время наложения жгута. Из-за длительного пережатия конечности может начаться гибель тканей из-за кислородного голодания, в худшем случае это может привести к ампутации конечности. Чтобы избежать таких последствий, необходимо ослаблять жгут на три-четыре минуты каждые 30–40 минут», — сказал он.

При ожогах приложите холод и держите не менее 30 минут. После осмотрите и обработайте место ожога, используя пантенол. Далее нанесите стерильную повязку. Если на месте ожога образовались пузыри, ни в коем случае не прокалывайте их, тяжелые ожоги должен лечить специалист, указал Голубев.

«Иногда при отравлении нет времени на размышления и нужно действовать молниеносно. Если вы подозреваете, что собака отравилась, нужно постараться вызвать у питомца рвоту, влив ему в глотку кипяченую воду (лучше с помощью шприца или клизмы). Затем дать абсорбенты и стараться обеспечить обильным питьем. После оказания первой помощи важно незамедлительно отправиться в ветеринарную клинику», — сказал кинолог.

При судорогах изолируйте собаку от любых раздражителей, обеспечьте покой, желательно перенести ее в комнату с приглушенным светом, исключите все звуки и всё, что может вызывать дополнительную активность мозга.

«Убедитесь, что рядом с собакой нет предметов, о которые она может травмироваться. Подложите под голову или тело что-то мягкое, по возможности придерживайте голову собаки на боку, чтобы рвотные массы или слюна не попадали в гортань и питомец не задохнулся. Нельзя пытаться разжимать собаке челюсти, так вы травмируете и себя, и питомца. Не нужно и фиксировать язык собаке: дело в том, что из-за анатомических особенностей во время приступа он не западает и не станет причиной удушья. Если приступ длится больше 10–15 минут, вызывайте ветеринарного врача на дом, чтобы он оказал необходимую помощь», — сказал эксперт.

При тепловом ударе нужно переместить собаку в тень, смочить питомцу прохладной водой область живота, подушечки лап, ушные раковины. Обеспечить приток свежего воздуха, если в квартире есть кондиционер, включите его, но не направляйте поток ледяного воздуха на собаку, это чревато переохлаждением.

«Шоковое состояние могут вызвать потеря крови, аллергические реакции, отравление или сильная боль. В этот момент резко снижается кровяное давление, что вызывает шок. Первая помощь при шоковой терапии — это постараться держать собаку в тепле, укрыть чем-то теплым. Затем следует немедленно отправиться в ветеринарную клинику, чтобы специалист ввел препарат для повышения кровяного давления», — сказал Голубев.

При переохлаждении важно согреть питомца. Нужно отнести его в теплое место, положив под него лежанку и укрыв одеялом. Не стоит обогревать собаку феном или укладывать рядом с обогревателем, повышение температуры тела должно происходить постепенно. Затем предложите питомцу теплое питье. При тяжелых формах переохлаждения важно получить квалифицированную ветеринарную помощь, заключил специалист.

Ранее, 29 марта, Голубев рассказал, что минимизировать загрязнение собаки на прогулке в межсезонье можно, используя защитную одежду, а также изменяя маршруты прогулки, если они проходят через парки без организованных дорожек.