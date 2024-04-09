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Россияне рассказали, сколько тратят на дополнительное образование детей

Опрос: 48% россиян тратят на допобразование детей более 10 тыс. рублей в месяц
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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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На репетиторов и занятия сверх школьной программы для своих детей 25% россиян тратят до 5 тыс. рублей в месяц, 27% — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 48% — свыше 10 тыс. рублей ежемесячно. Это следует из совместного опроса СК «Росгосстрах Жизнь» и компании Skillfactory, результатами которого они поделились с «Известиями» 9 апреля.

К самым затратным статьям расходов на дополнительное образование детей опрашиваемые отнесли репетиторов и занятия для углубленного изучения любимых предметов (38%), музыкальную и художественную школы (18%), школы раннего развития и другие занятия для детей, например, с логопедами и психологами (15%), различные курсы и кружки, например, по программированию и робототехнике (11%).

«По нашим наблюдениям, родители всё чаще выбирают для своего ребенка IT-курсы — сейчас это востребованное направление дополнительного образования, поскольку дети могут получить знания и навыки, полезные для будущей работы по популярной и престижной специальности», — поделился управляющий директор Skillfactory Егор Сорокин.

При этом, если дополнительные кружки, как правило, финансируются из текущих доходов, то о высшем образовании и стартовом капитале для самостоятельной жизни ребенка родители начинают думать заранее и заблаговременно формируют сбережения на эти цели. Так, 29% опрошенных родителей уже откладывают деньги на высшее образование своих детей и еще 27% планируют это делать в ближайшее время. Среди других распространенных целей накоплений для детей — квартира (18%), машина (12%) и стартовый капитал, который ребенок сможет использовать по своему усмотрению (18%).

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