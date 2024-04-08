Эксперт рассказала о росте спроса россиян на недвижимость в Таиланде
Спрос россиян на недвижимость Таиланда растет, отметила заместитель председателя совета директоров Mayalanya Group Мила Гребенщикова. Эксперт рассказала «Известиям» 8 апреля, почему покупатели из РФ заинтересованы в приобретении такого жилья.
Она уточнила, что российские инвесторы в настоящее время в целом переориентируются на другие рынки — им всё больше становятся интересны Юго-Восточная Азия и регион MENA — страны Ближнего Востока и Северной Африки.
«Таиланд хорошо знаком и любим россиянами многие годы. Например, в I квартале 2024 года российские граждане заняли третье место по турпотоку в страну», — сказала Гребенщикова.
По ее словам, недвижимость в этой стране — одна из самых доступных. Ее покупают и для зимовок, и в качестве жилья для отпуска, и как инвестиционный объект под сдачу в аренду.
«Доходность от аренды в Таиланде одна из самых высоких — 8–10% в год. Поэтому приобретение недвижимости в этой стране — хороший способ диверсифицировать капитал и получать пассивный доход», — заключила Гребенщикова.
Ранее, 9 марта, аналитики онлайн-академии в сфере маркетинга MAED сообщили, что россияне стали меньше интересоваться недвижимостью в Аргентине. Спрос упал на 85%. Кроме того, спрос на жилье в Турции снизился на 71%, в Израиле — на 68%, на Кипре — на 55%, в Португалии — на 54%. При этом интерес жителей России к приобретению китайской недвижимости вырос на 87%.