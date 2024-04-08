Подтопления спрогнозировали в Красноярском крае из-за повышения температуры

В ближайшие дни в Красноярском крае ожидаются подтопления низинных участков местности, дорог и мостов. Это связано с повышением температуры воздуха до +15…+20 градусов.

Неблагоприятный прогноз озвучен для периода с 8 по 11 апреля. Синоптики ожидают интенсивное таяние снега, в связи с чем возможны затопления. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В региональном управлении МЧС отмечают, что высокий риск паводка сохраняется в Красноярске, Енисейске, Иланском, в Назарово, а также в Большемуртинском, Богучанском, Енисейском, Березовском, Емельяновском, Минусинском, Новоселовском, Нижнеингашском, Сухобузимском, Уярском и Тюхтетском районах.

Синоптики отмечают, что в регионе ожидаются перепады температур. Несмотря на значительное дневное потепление, по ночам ожидается до -4 градусов.

За минувшие выходные паводковая ситуация значительно ухудшилась в Оренбургской области. Затоплено около 10,1 тыс. жилых домов и свыше 18,4 тыс. приусадебных участков. Эвакуированы больше 6 тыс. человек. В безопасные зоны перевезли 570 голов животных из сельского хозяйства. Пик паводка должен наступить 10 апреля, нормализация обстановки по реке Урал ожидается не раньше 25 апреля.