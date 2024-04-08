Врач рассказала о пользе разных видов чая

Чай — один из самых популярных в мире напитков. Практически во всех странах есть свои традиции чаепития и особенности приготовления. В чем польза для здоровья разных видов чая, «Известиям» 8 апреля рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«У каждого вида чая свои особенности производства и полезные свойства. Например, белый чай изготавливают из молодых почек и только распустившихся листьев чайного куста. Его не подвергают длительной ферментации, чтобы готовый напиток сохранил мягкость вкуса. Благодаря этому белый чай содержит максимальное количество витаминов и антиоксидантов. Отмечу, заваривать белый чай следует не кипятком, а водой температурой 50–80 градусов — в этом случае он сохранит максимум своих полезных свойств», — рассказала Уланкина.

Зеленый чай, по ее словам, не подвергается ферментации. Поэтому готовый напиток сохраняет мягкий и деликатный вкус. А еще зеленый чай очень полезен для здоровья — он укрепляет иммунитет, снижает риск развития атеросклероза и защищает клетки организма от разрушительного воздействия свободных радикалов. Как и в случае с белым чаем, зеленый заваривают не кипятком, а водой, нагретой до 80 градусов.

«Еще один популярный вид чая — улун. Для его производства используют зрелые листья, которые содержат большое количество эфирных масел. Затем ферментируют и — в некоторых случаях — ароматизируют молоком или женьшеневым порошком. Улун богат витаминами группы B, а также витаминами D, E, K. В нем много минералов и флавоноидов — эти вещества оказывают антиоксидантный эффект и укрепляют стенки сосудов. Также считается, что регулярное употребление улуна способствует снижению веса», — добавила Уланкина.

Говоря о черном чае, врач рассказала, что он способствует снижению уровня холестерина, уменьшает риск развития инсульта, оказывает тонизирующий эффект на организм благодаря содержанию кофеина. С другой стороны, именно из-за высокой концентрации этого вещества стоит ограничиться 3–4 чашками такого чая в день.

«Наконец, пуэр — ферментированный крупнолистовой чай родом из Китая. Пуэр полезен для сосудов. А еще он способствует снижению веса, укрепляет иммунитет и защищает организм от свободных радикалов — то есть обладает антиоксидантным эффектом. Заваривают пуэр при температуре воды 85–95 градусов», — отметила специалист.

По ее словам, чтобы получить от чаепития максимальную пользу для здоровья, следует придерживаться некоторых правил — правильно заваривать напиток (для большинства видов чая требуется не кипяток, а горячая вода), по возможности не добавлять в чай сахар или варенье и, безусловно, не злоупотреблять десертами.

В октябре прошлого года врач-эндокринолог Юлия Вереина предупредила, что чрезмерное употребление чая может привести к проблемам с пищеварением. Также чай выводит воду из организма, что приводит к обезвоживанию из-за мочегонного эффекта. По словам врача, от черного чая стоит отказаться людям, склонным к нервозности или проблемам со сном.