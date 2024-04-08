Реклама
Прямой эфир
Экономика
Китай, Индия и Турция стали главными торговыми партнерами России в 2023 году
Общество
Путин поручил обеспечить бесперебойную связь вдоль автодорог
Общество
Военные инженеры прибыли в Оренбургскую область для борьбы с паводком
Мир
В Кремле указали на негативное влияние США на отношения РФ и Японии
Происшествия
Жителя Нижегородской области задержали за передачу сведений о перевозках на СВО
Политика
Песков назвал нагнетанием напряженности отправку солдат ФРГ в Литву
Авто
СМИ сообщили о просьбе Мосгордумы быстрее ужесточить наказание для самокатчиков
Общество
Синоптик спрогнозировала до 22 градусов тепла в Москве на этой неделе
Армия
Правительство утвердило постановление о мерах поддержки добровольцев Росгвардии
Происшествия
В МЧС назвали уровень паводков в Поволжье и на Урале максимальным в истории
Мир
В МИД КНР отреагировали на слова минфина США о последствиях за помощь России
Мир
СМИ сообщили о передаче Литвой бронетранспортеров M577 для ВСУ
Мир
Гуцул назвала смертью для культуры Молдавии возможное объединение с Румынией
Мир
Премьер-министр Австралии усомнился в качестве расследования гибели волонтеров WCK
Мир
МИД РФ уличил западные СМИ в умалчивании числа жертв теракта в «Крокусе»
Мир
В Кремле назвали атаки ВСУ на Запорожскую АЭС опасной провокацией

Врач рассказала о пользе разных видов чая

Врач Уланкина: белый чай содержит максимум витаминов и антиоксидантов
0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чай — один из самых популярных в мире напитков. Практически во всех странах есть свои традиции чаепития и особенности приготовления. В чем польза для здоровья разных видов чая, «Известиям» 8 апреля рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«У каждого вида чая свои особенности производства и полезные свойства. Например, белый чай изготавливают из молодых почек и только распустившихся листьев чайного куста. Его не подвергают длительной ферментации, чтобы готовый напиток сохранил мягкость вкуса. Благодаря этому белый чай содержит максимальное количество витаминов и антиоксидантов. Отмечу, заваривать белый чай следует не кипятком, а водой температурой 50–80 градусов — в этом случае он сохранит максимум своих полезных свойств», — рассказала Уланкина.

Зеленый чай, по ее словам, не подвергается ферментации. Поэтому готовый напиток сохраняет мягкий и деликатный вкус. А еще зеленый чай очень полезен для здоровья — он укрепляет иммунитет, снижает риск развития атеросклероза и защищает клетки организма от разрушительного воздействия свободных радикалов. Как и в случае с белым чаем, зеленый заваривают не кипятком, а водой, нагретой до 80 градусов.

«Еще один популярный вид чая — улун. Для его производства используют зрелые листья, которые содержат большое количество эфирных масел. Затем ферментируют и — в некоторых случаях — ароматизируют молоком или женьшеневым порошком. Улун богат витаминами группы B, а также витаминами D, E, K. В нем много минералов и флавоноидов — эти вещества оказывают антиоксидантный эффект и укрепляют стенки сосудов. Также считается, что регулярное употребление улуна способствует снижению веса», — добавила Уланкина.

Говоря о черном чае, врач рассказала, что он способствует снижению уровня холестерина, уменьшает риск развития инсульта, оказывает тонизирующий эффект на организм благодаря содержанию кофеина. С другой стороны, именно из-за высокой концентрации этого вещества стоит ограничиться 3–4 чашками такого чая в день.

«Наконец, пуэр — ферментированный крупнолистовой чай родом из Китая. Пуэр полезен для сосудов. А еще он способствует снижению веса, укрепляет иммунитет и защищает организм от свободных радикалов — то есть обладает антиоксидантным эффектом. Заваривают пуэр при температуре воды 85–95 градусов», — отметила специалист.

По ее словам, чтобы получить от чаепития максимальную пользу для здоровья, следует придерживаться некоторых правил — правильно заваривать напиток (для большинства видов чая требуется не кипяток, а горячая вода), по возможности не добавлять в чай сахар или варенье и, безусловно, не злоупотреблять десертами.

Сладость для фигуры и здоровья: ученые открыли новую пользу шоколада
Он ускоряет похудение и снижает риск развития деменции

В октябре прошлого года врач-эндокринолог Юлия Вереина предупредила, что чрезмерное употребление чая может привести к проблемам с пищеварением. Также чай выводит воду из организма, что приводит к обезвоживанию из-за мочегонного эффекта. По словам врача, от черного чая стоит отказаться людям, склонным к нервозности или проблемам со сном.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024