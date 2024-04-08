В Петербурге провели операцию уронившему на ногу гантель годовалому ребенку

В Санкт-Петербурге врачи Педиатрического университета провели операцию годовалому ребенку, который уронил себе на ногу гантель весом 4 кг. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщили в Telegram-канале медучреждения.

Отмечается, что 7 апреля в клинику вуза госпитализировали ребенка, который получил открытый перелом первого пальца правой стопы, так как его ногу придавило гантелей.

«Пациенту экстренно выполнили закрытую репозицию и металлоостеосинтез: отколовшийся фрагмент пальцевой фаланги скрепили спицей и наложили гипс. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей второго хирургического отделения клиники Педиатрического университета, чувствует себя хорошо», — уточнили в пресс-службе университета.

По словам главврача клиники Виталия Резника, такие травмы у детей связаны с недосмотром родителей, они случаются регулярно. Медработники призвали взрослых быть бдительными.

Ранее, 6 февраля, сообщалось, что специалисты из Российской детской клинической больницы (РДКБ) — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России провели операцию младенцу, аорта которого была сужена до нитевидного состояния на протяжении 5–6 см, а из-за недостаточного кровоснабжения страдали внутренние органы. Врачам пришлось на время удалить из ее организма обе почки, чтобы установить сосудистый аортальный протез, позже они поэтапно вернули правую почку в организм девочки. Заместитель главного врача по хирургической работе РДКБ Максим Сухов отметил, что возвращать в организм левую почку было нецелесообразно, так как с самого рождения ребенка она получала недостаточное количество крови.