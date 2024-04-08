Раскрыт возможный план нападения Германии, Франции и Британии на Россию

Официальные лица Германии, Франции и Великобритании продолжают заявлять о военной угрозе со стороны России и параллельно намекают на возможность проведения мобилизации, которая затронет сотни тысяч человек. В чем состоит их план по нападению на Россию и каким может быть ответ на их действия, выясняла «Военная тайна с Игорем Прокопенко».

Как сообщают источники, близкие к офису президента Украины Владимира Зеленского, Германия, Франция и Великобритания создают три масштабных военных плацдарма на территории Прибалтики, Польши и Румынии.

«Создание трех основных узлов намечалось стратегически давно. Во-первых, Прибалтика, потому что она ближе всего. Если начнутся какие-то катаклизмы, то они начнутся именно в Прибалтике, на границе. Тут же Польша, потому что она начнет грозить Белоруссии. И важнейшая точка — это Румыния», — рассказал военный журналист Алексей Борзенко.

Планы НАТО по усилению восточного фланга

Согласно данным из открытых источников, Германия создает военную инфраструктуру и накапливает силы на территории Прибалтики с целью выступить тараном. Сообщается, что в ближайшее время 5 тыс. солдат бундесвера будут размещены в Литве, в окрестностях населенных пунктов Руднинкай и Рукла в 100 км от российской границы. В Латвию Германия перебросила пять истребителей Eurofighter, они базируются на военном аэродроме Лиелварде в 243 км от Пскова.

«Мы же знаем, что украинские беспилотники, которые ударили по Пскову, прилетели со стороны Латвии. Они уже используют территорию и воздушное пространство прибалтийских стран для атак на Россию, что им может помешать использовать для атак на Россию истребители, которые будут взлетать с этих аэродромов?» — пояснил капитан 1-го ранга Василий Фатигаров.

Также источники из бундесвера сообщили, что Эстония получила от Германии дальнобойные боеприпасы для поражения пехоты и средне бронированных целей на расстоянии до 40 км, а также высокоточные снаряды Vulcano для поражения средне бронированных целей на дальности до 70 км.

Еще один плацдарм для гипотетического наступления формирует Франция в Польше. Источники, близкие к офису Зеленского, сообщили, что группировка уже насчитывает пять дивизий общей численностью до 70 тыс. человек. Большинство из них составляют поляки, командование осуществляется французскими офицерами. Также известно, что польско-французская группировка имеет на вооружении более 50 истребителей F-16.

«У поляков свои планы и по отношению к землям на Украине, и по отношению к нам, и по отношению к нашему Калининграду. И действующие политики, и уже отставные генералы высказывают, что это наша земля, когда они даже на польский манер переименовали Калининград. Это говорит том, что в случае чего они будут вторым эшелоном», — отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

Великобритания же создает крупную авиационную группировку на территории Румынии. На прошлой неделе стало известно о прибытии на румынский аэродром Михаил Когэлничану шести многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon Королевских военно-воздушных сил с экипажами численностью в 200 человек.

Наступление Германии и стран Балтии

Министерство обороны Германии уже подробно расписало сценарий нападения на Россию, назвав его «Оборона альянса 2025». Исходя из документов, которые найдены в открытых источниках, реализация плана должна была стартовать в феврале 2024 года. В рамках этого сценария НАТО планирует задействовать 500 тыс. военнослужащих, которые будут разделены на три основных плацдарма.

Первое направление отдано Германии. Здесь планируется взять под командование объединенную армию стран Прибалтики общей численностью в 150 тыс. военнослужащих и вывести ее через польский коридор в направлении Львов – Киев – Харьков, откуда, как полагают в бундесвере, германо-прибалтийская группировка гипотетически могла бы начать наступление на Белгород.

Однако западные эксперты говорят, что прибалтийская группировка бундесвера, вероятнее всего, будет атакована во Львовской области силами российских ВКС. Первыми серьезный урон могут нанести российские бомбардировщики Су-34, вооруженные планирующими фугасными авиабомбами ФАБ-1500.

Поэтому Германия, согласно тем же документам, не будет бросать все силы на прорыв российской обороны, а оставит в запасе пятидесятитысячную группировку, которая будет ждать в засаде. Таким образом немцы предусматривают возможность того, что на втором этапе операции командование может попытаться совершить контрудар на харьковском направлении.

«Если мы вспомним, Харьков три раза сдавали и три раза брали в годы Великой Отечественной войны. И надо сказать, что нынешние линии окопов, которые проходят почти на всей протяженности, 1100 км нашей линии соприкосновения с ВСУ, они проходят по линиям окопов вермахта, которые строили немцы. Если сравнить карты всё по тем же точкам проходит. То есть всё повторяется», — напомнил Борзенко.

Однако и в таком случае российская авиация будет работать уже на двух направлениях: уничтожать наступающие силы противника и отрезать их от польского коридора снабжения. Для этого будет достаточно нанести несколько точных ударов по железнодорожным артериям снабжения Ковель – Луцк, Львов – Киев и Полтава – Харьков.

Эксперты не исключают, что уже со стороны Калининградской области российские ВКС могут атаковать военные базы Латвии, Литвы и Эстонии в окрестностях городов Адажи, Рукла и Тапа. После того как остатки германо-балтийской группировки окажутся в окружении, армия России может нанести контрольный удар. По прогнозам западных экспертов, на разгром фланга может уйти до двух недель.

Наступление французско-польских сил

Как сообщают источники, близкие к офису Зеленского, второй польский фланг под командованием Франции планировал начать наступление в направлении Львов – Винница – Днепр. Здесь французы и поляки гипотетически могут попытаться прорваться к Донецку и захватить Мариуполь. По данным источников из Киева, в этой операции НАТО может задействовать 250 тыс. военнослужащих и 50 истребителей F-16.

«F-16 они готовы отправить к нашей границе, это реальность. Но это не значит, что случится что-то страшное, мы с этими самолетами превосходным образом умеем бороться», — отметил Фатигаров.

Согласно данным из открытых источников, российские Су-35С способны перехватывать и уничтожать воздушные цели всех классов в дальних и ближних боях, а также поражать вражеские цели на земле и даже под водой. Самолет оснащен пушкой ГШ-30-1 калибра 30 мм, управляемыми ракетами типа «воздух – воздух» и «воздух – поверхность», неуправляемыми ракетами, авиабомбами различных калибров, а также РЛС «Ирбис», которая способна обнаруживать цели на расстоянии до 400 км.

«Это один из лучших истребителей сейчас в мире, тяжелый истребитель поколения 4++. Он себя очень хорошо показал во время спецоперации в боях с вражеской авиацией, прикрывая наши силы бомбардировочной авиации. Очевидно, что вот это сейчас самая главная ударная сила в этом направлении», — указал Дандыкин.

Учитывая серьезную численность войск условного противника, западные эксперты прогнозируют, что Российской армии потребуется от трех недель до месяца для того, чтобы сломить гипотетическое наступление франко-польских сил.

Британско-румынское наступление

За третье направление ответственной назначена Великобритания. Согласно гипотетическим планам западных генералов, она могла бы использовать Румынию в качестве плацдарма для наступления через одесский коридор в направлении Херсона и Перекопского перешейка, соединяющего Крым с материком. Конечная цель здесь — войти в Крым и захватить несколько плацдармов на побережье Черного моря.

Из документов западной разведки следует, что для этой операции Великобритания и Румыния могли бы выделить 100 тыс. военнослужащих и около 40 истребителей и бомбардировщиков, а также несколько десятков дальнобойных ракет Storm Shadow, ATACMS и Taurus.

Однако эксперты предупредили, что попытка реализации плана может обернуться для НАТО самым большим провалом, потому что все крупнейшие военные базы и порты Румынии расположены практически под прицелом Черноморского флота России и морской авиации. Российская сторона может нанести мгновенный ответный удар по базам НАТО в Констанце, в том числе по авиабазе Михаил Когэлничану, где НАТО планирует разместить порядка 10 тыс. военнослужащих. Использовать Одессу в качестве перевалочного пункта тоже не удастся, убеждены эксперты, так как вся военная инфраструктура Украины здесь уже разрушена.

«Конечно, они будут стараться как-то Одессу не упускать из поля своего зрения и цепляться за нее. Но я думаю, из этого ничего не получится», — сказал руководитель профессорского клуба Финансового университета при правительстве РФ Яков Пляйс.