Названа цена пасхального кулича в 2024 году

В 2024 году россияне могут провести Пасху с куличом на столе за 184 рубля, следует из данных сервиса «Пакет» от Х5, с которыми ознакомились «Известия» 8 апреля. Эксперты посчитали, в какую сумму обойдется пасхальный хлеб, сделанный своими руками, а также узнали, сколько можно сэкономить, если не покупать его в магазинах и ресторанах.

Стоимость ингредиентов для одного кулича среднего размера составляет 184 рубля: средняя цена 200 мл молока — 17 рублей, 600 г муки — 37 рублей, 50 г сливочного масла — 50 рублей, 3 г сухих дрожжей — 7 рублей, 3,5 куриного яйца — 42 рубля, 180 г сахара — 15 рублей, 50 г изюма — 16 рублей.

При этом в магазинах цены на готовые изделия начинаются от 350 рублей, в ресторанах — от 850 рублей. В результате, если готовить праздничную выпечку дома, а не покупать в супермаркетах, экономия будет от 47%, а по сравнению с изделиями из ресторанов — от 78%, уточнили аналитики.

5 мая 2024 года православные христиане во всем мире встретят светлую Пасху. Верующие встречают Пасху в церкви и приносят на освящение куличи, пасху, яйца и другое угощение. В этот день принято помогать нуждающимся, а после службы накрыть богатый стол.