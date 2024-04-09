Вмять штурмом: зачем в Сухопутных войсках воссоздают десантные бригады

Министерство обороны России усиливает недавно воссозданные десантные подразделения в составе Сухопутных войск. Так, вновь сформированная 49-я отдельная десантно-штурмовая бригада, действующая в составе 58-й общевойсковой армии, получит на вооружение боевые машины БМП-3 , сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Эта техника обеспечит хорошую защищенность и огневую мощь, ранее она на вооружении десантников не состояла. Само же появление подобных соединений в составе Сухопутных войск продиктовано опытом специальной военной операции, отмечают эксперты.

Броня для штурмовиков

Парк 49-й отдельной десантно-штурмовой бригады пополнят боевые машины пехоты БМП-3, сообщили источники «Известий» в Минобороны России. Такая техника может оказывать серьезную поддержку при преодолении укрепленной обороны противника, подчеркнули они. Структурно 49-я бригада входит в состав 58-й общевойсковой армии. Ее задача — штурм укреплений на передней линии, а также десантирование вертолетным способом в тыл врага.

Опыт специальной военной операции приводит к различным структурным изменениям в Российской армии. Одно из наиболее существенных — создание специализированных штурмовых подразделений. Таких раньше в российских войсках не было. Это нововведение было продиктовано тем, что с первых недель боев российские войска столкнулись с мощными украинскими укреплениями , особенно в Донбассе, где их выстраивали с 2014 года. Кроме того, перед войсками встала другая проблема — наступление классическим способом, группами бронетехники при поддержке пехоты чревато большими потерями из-за наличия у противника большого количества противотанковых средств и ударных беспилотников.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

В советское время помимо воздушно-десантных дивизий, подчинявшихся командованию ВДВ, существовали также десантно-штурмовые бригады, входившие в состав Сухопутных войск. Они должны были действовать в полосе наступления мотострелковых и танковых частей. Помимо прочего это позволяло держать десантные подразделения в группе советских войск в Германии: по существующим договоренностям части ВДВ СССР там не размещались. Десантно-штурмовые бригады числились в Сухопутных войсках, и их военнослужащие носили общевойсковые знаки различия. В постсоветское время такие соединения расформировали либо перевели в состав Воздушно-десантных войск.

— Возврат к советским методикам доказывает, что они нисколько не устарели , а более того, всё больше доказывают свою жизнеспособность и эффективность, даже в нынешних условиях. Это как раз и доказала специальная военная операция, — рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев. — Штурм — это же не только атака в лоб или в обход врага. Штурм — это еще и высадка десанта в тыл любым способом.

Эксперт отметил, что у Российской армии есть подходящие вертолеты для высадки десанта, которые широко применялись не только в Афганистане, но и во время боевых действий в Чечне и Сирии.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Пока мы не начнем в ходе специальной военной операции высаживаться в тылу врага, она будет идти со скрипом, — уверен Александр Перенджиев. — Медленное продвижение связано как раз с тем, что у нас в составе Сухопутных войск не было этих десантно-штурмовых бригад. Я считаю, что это значительно повысит эффективность наших боевых действий.

Он отметил, что вертолетный десант может применяться не только в наступлении, но и в активной обороне.

В начале этого года американский Институт изучения войны сообщал, что российское командование готовит несколько десантно-штурмовых соединений для заброски в тыл украинских формирований в ходе планируемого наступления. Сообщалось также, что одна такая бригада — 49-я отдельная — уже действует на запорожском направлении в составе 58-й армии.

Лучшая в своем классе

БМП-3, которая поступит на вооружение 49-й бригады, — самая мощная и защищенная на сегодняшний момент боевая машина пехоты. Ранее она на вооружении десантников не состояла. По своим характеристикам она приближается скорее к легким танкам. Машина несет на борту внушительный арсенал: 100-мм пушку 2А40, которая также служит пусковой установкой ПТУР, 30-мм автоматическую пушку 2А42, а также три 7,62-мм пулемета — два курсовых и один спаренный с орудием. Кроме того, машина имеет неплохое бронирование, защищающее от пуль и осколков. Ее предшественница БМП-2 вооружена только 30-мм автоматической пушкой и пулеметом.

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— Сейчас это основная наша рабочая лошадка на поле боя, которая проявила себя очень хорошо, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. — БМП-3 — достаточно тяжелая машина, кстати, плавающая. Имеет два орудия. Одно — 100 мм, которое может работать по танкам, бронемашинам, укрепрайонам. И второе — 30-мм автоматическая пушка, которая может работать по пехоте. И еще есть пулеметы. Это одна из лучших боевых машин пехоты в мире. Для десантно-штурмовых частей это подходящий вариант.