Тренер перечислила главные ошибки при занятии в спортзале

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина 8 апреля рассказала «Известиям» о главных ошибках при занятии в спортивном зале.

«Самая частая ошибка — это занятие в спортзале без тренера. Если нет специального образования и мир спорта — это нечто новое, то заниматься в зале без опытного наставника будет ошибкой. Это не значит, что тренер необходим всем и каждому на регулярной основе, но для нескольких первых занятий помощь эксперта понадобится. Он поставит правильную технику выполнения упражнений, познакомит с оборудованием спортзала. Работа на каждом конкретном тренажере имеет свою специфику. Чтобы тренировка была эффективной и безопасной, важно знать технику, правильно занять исходное положение. Кроме того, профессиональный тренер пропишет грамотную программу тренировок, которая поможет гораздо быстрее прийти к результату», — сказала она.

Вторая ошибка — полное отсутствие разминки или разминка на беговой дорожке, сообщила Бахтурина.

«Почему разминка на беговой дорожке считается ошибкой? Для того чтобы бегать, даже на низких скоростях, также необходимо подготовить свое тело. Поэтому прежде всего начинать тренировку в зале необходимо с суставной разминки. Затем постепенно увеличивать амплитуду движений. Только после разогрева можно перейти к беговой дорожке или приступать к упражнениям из основной программы», — сказала эксперт.

Важно учесть, что отсутствие суставной разминки влечет за собой возможные проблемы с суставами, риски получения травмы во время тренировки и снижает эффективность занятий, указала собеседница издания.

«Третья распространенная ошибка — работа только с проблемными зонами. Например, часто девушки идут в зал «качать» ягодицы или пресс, а парни — руки или спину. При этом девушки боятся «перекачать» руки, а парни не хотят тратить время на работу с мышцами ног. Такой подход совершенно неверный, возникает дисбаланс нагрузок, а впоследствии дисбаланс фигуры. При работе с телом необходим комплексный подход, только так можно добиться стройных красивых подтянутых форм», — заключила тренер.

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