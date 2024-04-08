80 лет назад Красная армия начала освобождение Крыма

Наступательная операция советских войск по освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков началась ровно 80 лет назад — 8 апреля 1944 года. Хронологию событий рассказала корреспондент «Известий» Мэри Бадунц.

«Керчь была одним из первых городов, попавших под удар фашистов. Здесь четырежды проходила линия фронта. Город дважды был оккупирован и почти стерт с лица земли. Здесь же открыли самый первый в СССР памятник, посвященный событиям Великой Отечественной. Обелиск Славы стоит на самой высокой точке города», — напомнила она.

Оккупация города началась весной 1942 года. От немцев 15 тыс. советских солдат и мирных жителей укрывались в Аджимушкайских каменоломнях. 170 дней они выживали в кромешной темноте.

«Вода обходится нам очень дорого. За ведро воды мы отдаем ведро солдатской крови», — говорили они тогда.

Воду собирали со стен, в сутки раненым и детям полагалась одна столовая ложка.

Под немецкой оккупацией Крым находился 680 дней. Чуть больше месяца потребовалось, чтобы полностью выбить фашистов. Освобождение полуострова началось с севера и востока.

Со стороны Перекопа двигалась армия 4-го Украинского фронта, со стороны Керчи в наступление пошла отдельная Приморская армия. Одновременно огневую поддержку оказывали Черноморский флот, Азовская флотилия. В середине апреля войска с трех сторон приблизились к Севастополю.

7 мая начался штурм Севастополя, уже 12 мая немецкие войска сдались в плен. Из 100 тыс. населения к освободителям вышли всего 3 тыс., уцелело лишь 6% жилого фонда города.

Сражение одним из самых крупных за годы Великой Отечественной войны, к памятной дате Минобороны показало уникальные архивные документы, связанные с операцией.

С ними можно ознакомиться в мультимедийном историко-познавательном разделе «Победное дыхание крымской весны 44-го».

Старший научный сотрудник Восточно-крымского историко-культурного музея заповедника города-героя Керчь Наталья Непомнящая отметила, что в годы оккупации в ряде городов полуострова были лагеря смерти для гражданских лиц. Только 7 тыс. человек были убиты в противотанковом рву, под поселком Багерово в Керчи.

«Там были расстреляны дети. И ребенок взял собой эту игрушку. Ну вот что для детей, да… Для них такие святые вещи любимые. И это игрушечка сразу нам говорит о том, что такое не должно повториться. Дети не должны гибнуть на войне», — сказала она.

Об участии в Великой Отечественной войне рассказал корреспонденту 97-летний ветеран Анатолий Медведь.

«Участвовал я в уличных боях, вот как сейчас ребята наши берут отдельные здания», — рассказал он, освобождавший от фашистов Украину, Молдавию, Румынию, Австрию.

Он отметил, что видел в деле генерала Федора Толбухина, под командованием которого освободили Крым. После окончания войны Медведь переехал на полуостров и построил 20 тыс. квартир для ялтинцев.

В 2022 году ФСБ рассекретила архивные документы и фотографии, свидетельствующие о жестоких преступлениях нацистов в городе Старый Крым в годы Великой Отечественной войны. В архив передали копии многочисленных протоколов допросов, открывающие новые подробности преступлений, совершенных под руководством генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке на территории полуострова.