Собянин рассказал об успехах использования ИИ в сфере здравоохранения
Искусственный интеллект (ИИ) существенно облегчает работу врачам: при помощи голосового ввода заполнено уже более 400 тыс. протоколов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале в понедельник, 8 апреля.
«Технология распознавания речи позволяет надиктовывать описание лучевого исследования. Это существенно экономит время врачей», — заметил политик.
По словам мэра, столичный регион оказался одним из первых, где искусственный интеллект был успешно внедрен в сферу здравоохранения.
«Сегодня также используются технологии «компьютерного зрения» для анализа медицинских изображений. За четыре года нейросетями проанализировано свыше 12 млн лучевых исследований», — добавил Собянин.
Ранее, 15 марта, Собянин рассказал, что список заболеваний, по которым московские рентгенологи смогут принимать решения на основе технологий «компьютерного зрения», будет расширен до 54 позиций.
До этого, 15 февраля, власти Москвы предоставили доступ к платформе с ИИ-сервисами для всех медицинских организаций России. Платформа работает на базе Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Собянин, сообщая об этом решении, отмечал, что теперь врачи из других регионов смогут делать описания лучевых исследований с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, применяемых в столице.