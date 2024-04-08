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Собянин рассказал об успехах использования ИИ в сфере здравоохранения

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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Искусственный интеллект (ИИ) существенно облегчает работу врачам: при помощи голосового ввода заполнено уже более 400 тыс. протоколов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале в понедельник, 8 апреля.

«Технология распознавания речи позволяет надиктовывать описание лучевого исследования. Это существенно экономит время врачей», — заметил политик.

По словам мэра, столичный регион оказался одним из первых, где искусственный интеллект был успешно внедрен в сферу здравоохранения.

«Сегодня также используются технологии «компьютерного зрения» для анализа медицинских изображений. За четыре года нейросетями проанализировано свыше 12 млн лучевых исследований», — добавил Собянин.

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Ранее, 15 марта, Собянин рассказал, что список заболеваний, по которым московские рентгенологи смогут принимать решения на основе технологий «компьютерного зрения», будет расширен до 54 позиций.

До этого, 15 февраля, власти Москвы предоставили доступ к платформе с ИИ-сервисами для всех медицинских организаций России. Платформа работает на базе Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Собянин, сообщая об этом решении, отмечал, что теперь врачи из других регионов смогут делать описания лучевых исследований с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, применяемых в столице.

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