Китай, Индия и Турция стали главными торговыми партнерами России в 2023 году
Среди главных торговых партнеров России не осталось западных стран: их место заняли Китай, Индия и Турция. Об этом 7 апреля стало известно из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
Согласно данным ФТС, товарооборот РФ в 2023 году составил $710,1 млрд, из которых 51% приходится на страны Азии, 23% — Европы, 11% — Ближнего Востока. 8% от общей суммы товарооборота приходится на страны ближнего зарубежья, 4% — Северной и Южной Америки, 3% — Африки.
Лидерство удерживает Китай, чей товарооборот составил в ушедшем году $240,1 млрд. Следом за КНР располагается Индия ― $64,9 млрд, первую тройку замыкает Турция ― $56,5 млрд. Также в топ-5 стран, с которыми больше всего сотрудничала Россия в 2023-м, вошли Белоруссия и Казахстан ― $55 млрд и $26 млрд соответственно.
В марте ФТС сообщила, что ключевыми торговыми партнерами России в январе стали страны Азии. Отмечается, что на долю азиатских стран пришлось 74% товарооборота. Второе место по этому показателю заняла Европа с показателем 19,3%. Далее оказались Америка и страны Африки с 4,1 и 2,5% соответственно.
До этого, 14 марта, посол России заявил о двукратном росте экспорта нефти из России в Индию в 2023 году. Посол подчеркнул, что товарооборот в прошлом году достиг $65 млрд. Он отметил, что среди ведущих торговых партнеров Индии РФ занимает четвертую позицию.
7 марта депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек заявил «Известиям», что Россия не войдет в список 10 главных торговых партнеров Евросоюза (ЕС) по итогам нынешнего года. Руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Анна Четверикова считает, что на снижение товарооборота РФ и ЕС в 2024 году может повлиять запрет на ввоз металлов либо, например, удобрений.