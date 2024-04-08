СК начал проверку обстоятельств нападения собак на ребенка на Камчатке
Следственный комитет РФ по Камчатскому краю проводит проверку обстоятельств нападения нескольких бездомных собак на семилетнего ребенка. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.
«По предварительным данным, в утреннее время 8 апреля в районе улицы Кутузова в Петропавловске-Камчатском несколько бездомных собак напали на семилетнего мальчика, который шел в школу», — сказано сообщении.
Ребенка госпитализировали с укусами. Ему понадобилась хирургическая помощь.
Очевидцы сообщили, что собаки были чипированы.
Ранее, 19 марта, стало известно, что бродячая собака набросилась на 10-летнего мальчика в селе Филимоново в Красноярском крае. Животное покусало ребенка в область правого глаза.