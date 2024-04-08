Торгпред РФ в КНР спрогнозировал темпы роста торговли с Китаем в 2024 году
Не стоит ожидать скачка в торговле с Китаем, который наблюдался последнее время, отметил в интервью «Известиям» торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.
«В 2023 году наша страна была на первом месте среди основных торговых партнеров Китая по темпам роста товарооборота, а в этом году показатель стал уже не двузначным, а однозначным. Темпы роста торговли с Россией после «скачка», связанного с насыщением опустевших ниш, средние. Появления еще одного такого же «скачка» вряд ли стоит ожидать. Маловероятен и скачок в российском экспорте в Китай, наподобие того, который был в 2022 году», — заявил торгпред.
В структуре российских поставок в КНР в 2023 году драйверами роста, помимо углеводородов, стали продукция агропромышленного комплекса (АПК), цветные металлы и изделия из них, продукция химической и связанных с ней отраслей, удобрения. Что касается китайского импорта, стремительное увеличение спроса коснулось в том числе станков, дорожно-строительной техники, транспортных средств, электроприборов.
К концу 2023 года объем взаимной торговли России и Китая превысил целевой показатель в $200 млрд. Об этом в декабре заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Дахновского «Известиям»:
«Мы можем ожидать прорывов по продукции АПК из России на рынке Китая»