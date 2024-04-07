«Галатасарай» выиграл Суперкубок Турции после ухода «Фенербахче» с поля в начале матча
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- «Галатасарай» выиграл Суперкубок Турции после ухода «Фенербахче» с поля в начале матча
Футбольный клуб (ФК) «Фенербахче» в полном составе ушел с поля на первой минуте матча за Суперкубок Турции против «Галатасарая», который должен был состояться 7 апреля в Шанлыурфе.
«Нападающий «львов» Мауро Икарди забил гол на 1-й минуте встречи, а уже на 5-й — «желтые канарейки» отказались от продолжения игры. Таким образом, по регламенту им присудят техническое поражение (со счетом 0:3. ― Ред.)», ― пишет «Спорт-Экспресс».
Таким образом, (ФК) «Галатасарай» стал обладателем Суперкубка Турции в 17-й раз, обновив собственный рекорд.
Выходка покинувшей поле команды рассматривается как протест против Федерации футбола Турции. В марте фанаты «Трабзонспора» устроили драку с футболистами «Фенербахче» после окончания матча. Теперь пострадавшая от футбольных фанатов команда рассматривают смены чемпионата Турции на другую страну.
В прошлом месяце главный тренер футбольного клуба «Лечче» Роберто Д'Аверса был уволен за удар соперника после матча чемпионата Италии, в котором «Лечче» дома проиграл «Вероне» со счетом 0:1. Тренер повздорил с нападающим «Вероны» Тома Анри и ударил его головой, за что оба получили красные карточки.