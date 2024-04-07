В Крыму спасли дельфина
В Крыму спасенного дельфина Кимми выпустили в открытое море. На набережной Балаклавы собрались десятки жителей, сообщает телеканал «Известия». Волонтерам помогала съемочная группа «Известий».
Больного дельфина обнаружили 26 февраля на побережье у Евпатории. Животному сделали операцию, после его поместили в закрытый бассейн. Более месяца дельфин находился под наблюдением ветеринаров.
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