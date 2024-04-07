«Известия» вместе с волонтерами выпустили дельфина в море в Крыму
В воскресенье, 7 апреля, люди собрались на набережной Балаклавы, чтобы увидеть, как в море выпускают спасенного дельфина Кимми. Волонтерам помогали «Известия».
Кимми на набережную доставили на специальном реанимобиле для дельфинов с усиленной подвеской, как у скорой помощи.
«На набережной Балаклавы собрались люди, которые переживали за судьбу дельфина. Мы (съемочная группа «Известий») тоже участвуем в его переноске», — рассказал корреспондент Николай Аксенов.
Он отметил, что дельфин весит 100 кг, что затрудняло транспортировку.
«Невозможно передвигаться. Все хотят посмотреть, все хотят прикоснуться к животному», — заключил корреспондент.
О том, что в Крыму на берег выбросился молодой дельфин, стало известно 26 февраля. Его осмотрели на наличие травм, ввели успокоительное и антибиотик. Местные жители даже ночью дежурили возле животного и приносили горячий чай волонтерам.