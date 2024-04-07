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В Белоруссии сообщили о поступлении из России очередной партии вертолетов Ми-35М

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Фото: Commons.wikipedia.com
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Белоруссия получила из России очередную партию боевых вертолетов Ми-35М. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщили в белорусском министерстве обороны.

«На один из аэродромов ВВС и войск ПВО прибыла очередная партия из четырех вертолетов Ми-35М. <...> Воздушные суда пилотировали белорусские летчики, прошедшие обучение в учебном центре Вооруженных сил Российской Федерации», — сказано в сообщении в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.

Отмечается, что маршрут их перелета составил более 2 тыс. км.

«Постановка на вооружение новейших вертолетов — это знаковое событие не только для ВВС и войск ПВО, но и для Вооруженных сил в целом. Сегодня начинают свою летную жизнь четыре новые машины. Уверен, что они будут долго и качественно служить на благо нашей страны», — прокомментировал поступление новой партии вертолетов заместитель командующего Военно-воздушными силами (ВВС) и Войсками противовоздушной обороны (ПВО) — начальник авиации Белоруссии полковник Леонид Давидович.

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Первую партию вертолетов республика получила от России в августе прошлого года. Они были доставлены туда в соответствии с планом строительства и развития ВС Белоруссии и военно-технического развития с РФ.

Вертолет Ми-35М внешне похож на вертолет Ми-24, но принципиально отличается от него новейшей электроникой и современными приборами. Он способен применять более широкую номенклатуру авиационных средств поражения и готов выполнять задачи в любых условиях.

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