Карта спецоперации на Украине 7 апреля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 7 апреля можно в материале «Известий».

В Минобороны сообщили, что на купянском направлении подразделениями Западной группировки войск нанесено огневое поражение формированиям 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ.

Кроме того, ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, танк и 13 автомобилей на донецком направлении. На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение противнику и улучшили положение по переднему краю.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 31-й бригады Нацгвардии Украины и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Никольское и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены склад с переданными Украине странами НАТО безэкипажными катерами, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 107 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 583 самолета, 270 вертолетов, 19 390 беспилотных летательных аппаратов, 499 зенитных ракетных комплексов, 15 709 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 740 единиц специальной военной автомобильной техники.

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