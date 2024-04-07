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На Саур-Могиле развернули 200-метровый флаг ДНР

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Фото: МОЛОДАЯ РЕСПУБЛИКА
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Активисты молодежных движений развернули 200-метровый флаг Донецкой Народной Республики на ступенях мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР. Мероприятие прошло 7 апреля, оно приурочено к десятой годовщине провозглашения республики.

«Наша команда предложила такую акцию нашей активной молодежи и идею все поддержали! Мы сохраним историю нашего края», — сказал глава движений «Молодая Республика» (МР) и «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) ДНР Сергей Добровольский.

На кадрах, которые публикуют «Известия» с места события показано, как молодые люди разворачивают флаг с триколором от первой до последней ступеней мемориального комплекса.

В акции приняли участие более 100 человек. Они входят в объединения МР, МГЕР ДНР, «Движение первых» ДНР, «Народная Дружина» и региональный штаб движения «#МЫВМЕСТЕ».

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ДНР объявила о своей независимости от Украины 7 апреля 2014 года. Тогда же была подготовлена Декларация о государственной самостоятельности ДНР. 11 мая того же года в республике прошел референдум, на котором ее население поддержало статус ДНР как суверенного государства: за это высказались 89,7% проголосовавших.

Курган Саур-Могила — один из символов противостояния СССР немецко-фашистским захватчикам. Вокруг Саур-Могилы в 1943 году шли тяжелые бои Красной армии с отборными дивизиями СС, которые удалось ликвидировать и отбросить из Донбасса.

Памятник открыли 19 сентября 1967 года. Возле его подножия была создана верхняя смотровая площадка и установлена скульптура советского солдата, а в 1975 году у его подножия зажгли Вечный огонь.

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