В Ленобласти двухлетний ребенок чуть не утонул в бассейне из-за недосмотра взрослых

В Гатчинском районе Ленинградской области двухлетний мальчик едва не утонул в бассейне из-за недосмотра взрослых. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщил источник «Известий».

Мать с ребенком приехали в гости к родственникам в деревню Тяглино накануне, 6 апреля. С мальчиком проводил время дедушка, пока другие члены семьи были заняты другими делами. Через пару часов мальчик пропал из виду. Мужчина начал его искать и, обнаружив на дне бассейна, вызвал скорую помощь.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, он в реанимации. Отмечается, что семья на учете не стоит, по факту случившегося следователи начали проверку.

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что в Приморье пятилетний мальчик ушел из дома и провел ночь в лесу в Кавалеровском районе на морозе с собакой. Его поиски продолжались всю ночь совместно с кинологами — мальчика пытались найти по запаховому следу, взяв из дома его личные вещи. Утром в среду он был обнаружен живым в лесном массиве. СК и прокуратура организовали проверки, мальчика доставили в больницу.