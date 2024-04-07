Илон Маск предупредил об угрозе исчезновения человечества

Илон Маск заявил, что человеческая цивилизация может исчезнуть через несколько сотен лет. Чтобы человечество просуществовало миллионы лет, оно должно стать межпланетным, а затем и межзвездным, передает телеканал «Известия». В 2023 году миллиардер допустил, что уже через 15 лет на Марсе появится процветающая база.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.