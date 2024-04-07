115 тыс. москвичей воспользовались сервисом для переезда по реновации

Около 115 тыс. участников программы реновации в Москве используют суперсервис для переезда. На нем можно получить ответы на самые распространенные вопросы: например, какие и в какой момент нужны документы или что делать для приобретения дополнительной жилплощади. Об этом рассказал в своем официальном канале в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

«Также онлайн подаются заявления на устранение строительных дефектов и вызов грузчиков, которые бесплатно перевезут вещи в новую квартиру», — отметил градоначальник.

По его словам, пользователи суперсервиса могут первыми записаться на осмотр квартиры и выбрать удобные дату и время для подписания договора. Кроме того, им доступны персональные инструкции со ссылками на полезные услуги, например, прикрепление к новой поликлинике, запись в детский сад или школу.