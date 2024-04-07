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На Украине признали уничтожение позиций ВСУ российскими авиабомбами

Кулеба заявил, что авиабомбы ВКС России регулярно уничтожают позиции ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Управляемые авиабомбы Воздушно-космических сил (ВКС) России регулярно наносят серьезный урон позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил 7 апреля газете Financial Times.

«[Украинских солдат] массированно и, я бы даже сказал, регулярно атакуют управляемыми авиабомбами, которые стирают наши позиции», — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что от этих простых в устройстве бомб невозможно спрятаться или как-то уничтожить их в полете. Единственный способ защититься от этих снарядов, по словам Кулебы, — сбить сбрасывающий их бомбардировщик. Это тоже далеко не простая задача — Украине не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО).

Financial Times приводит слова главкома ВСУ Александра Сырского, который тоже отмечает, что авиабомбы ВС РФ уничтожают позиции ВСУ. Главком обратил внимание, что в последние месяцы российские военные стали активнее использовать авиацию.

Украинские солдаты, с которыми пообщалась газета, рассказали, что управляемые авиационные снаряды РФ весьма недорогие, но каждый из них способен разрушить одним взрывом целый дом. «Они очень страшные, очень смертоносные. Даже в километре от эпицентра их взрывы вырывают с петель двери в зданиях», — рассказал военный ВСУ Богдан, находящийся на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

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Ранее, 30 марта, отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain, что российские бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) несут серьезную угрозу для ВСУ. Эксперт назвал эти снаряды «царь-бомбами».

20 марта газета The Times указала, что российские «умные» авиабомбы, оснащенные УМПК, сбрасываются с самолетов и представляют высокую опасность для украинских подразделений. Руководство ВСУ считает западные истребители, которые будут бороться с российской авиацией, способом защититься от этих снарядов, но применение иностранных самолетов Украиной откладывается из-за сложностей с обучением пилотов и материально-техническим обеспечением.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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