Генерал НАТО назвал российские планирующие боеприпасы «царь-бомбой»

Российские бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) представляют угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и украинской стратегической инфраструктуры. Об этом заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain.

Он обратил внимание на превосходство российской армии в дронах и радиоэлектронной борьбе.

«А эти «царь-бомбы» (планирующие боеприпасы. — Ред.), я имею в виду, что они создадут проблемы. Конечно, они будут направлены против инфраструктуры и энергетических объектов», ― сказал Ходжес в беседе 30 марта, указав на необходимость помощи Украине.

20 марта газета The Times указала, что российские «умные» авиабомбы, оснащенные УМПК, сбрасываются с самолетов и представляют высокую опасность для украинских подразделений. По мнению военного руководства ВСУ, единственный ответ на это оружие — западные истребители, которые смогут бороться с российской авиацией, но их активное применение откладывается в связи с материально-техническим обеспечением и проблемами в обучении пилотов, заключило издание.

До этого, 18 марта, журнал Military Watch Magazine MWM отметил, что российская авиация начала чаще использовать высокоточные управляемые бомбы, для сброса которых самолеты должны подлетать значительно ближе к позициям противника, чем при использовании крылатых ракет воздушного базирования.

Ранее, 26 февраля, MWM обратил внимание на эффективность бомб с УМПК в сочетании с Су-34. Оружие подвергает самолеты гораздо меньшему риску, чем обычные гравитационные бомбы, которые необходимо сбрасывать со значительно более близкого расстояния от цели. Это, по мнению экспертов, является гораздо менее дорогостоящей альтернативой использованию крылатых или баллистических ракет воздушного запуска, на которые традиционно полагались, чтобы не попасть в зону действия вражеской ПВО.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.