Врач указала на необходимость достаточного потребления воды в течение дня

В жаркое время года чувство голода и жажды очень похожи, в таком случае важно попить и убедиться, что возникшее ощущение не связано с нехваткой жидкости. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Московской области Мария Калошина.

«Вода, к сожалению, похудеть не поможет. Только снижение количества потребляемых калорий за сутки на 10-15% от исходного каллоража — истина которой придерживаются все врачи. А вот перепутать чувство голода и чувство жажды человек может! <…> В жаркое время года, эти чувства голода и жажды особенно созвучны. Поэтому прежде всего стоит попить», — поделилась она с «РИА Новости».

По словам доктора, регулярное потребление воды в течение дня позволяет человеку реже испытывать чувство, которое расценивается как призыв поесть. При этом, продолжила Калошина, потреблять жидкость во время уды необходимо, так как это ускоряет процесс насыщения и помогает пищеварению. Эксперт отметила, что здоровому человеку важно пить столько воды, сколько хочется, не считая литры.

«Воды нужно пить ровно столько, сколько хочется. Для этого в организме существует целая система, регулирующая потребление необходимого количества жидкости для организма. Во главе стоит головной мозг, точнее особый его отдел гипоталамус, в котором находится «центр жажды», — уточнила врач.

Эндокринолог обратила внимание, что в жаркий сезон человек потребляет больше жидкости, при этом немало теряет ее вместе с потом. Зимой можно испытывать жажду слабее, так как в это время метаболизм замедляется, подытожила она.

Ранее, 27 сентября 2023 года, врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова предупредила, что недостаточное потребление воды приводит к сгущению крови, а из-за этого возрастает риск развития тромбозов, особенно во взрослом возрасте. Она отметила, что если человек пьет мало воды, то это негативно влияет на его пищеварительную систему, появляется дискомфорт, зачастую появляется лишний вес, потому что «человек может путать чувство жажды с чувством голода, пытаясь его заесть».