Вулкан Этна на Сицилии начал пускать дымовые кольца

Внесенный в список наследия ЮНЕСКО вулкан Этна на Сицилии начал пускать дымовые колечки. Этого редкого явления не было с 2013 года — фрагменты видео появились в Сети 7 апреля.

Вулкан Этна считается крупнейшим в Европе и находится на восточном побережье итальянского острова Сицилия. Вихревые кольца, которые исходят из его жерла, — достаточно редкое явление. Телеканал «Би-Би-Си» сообщил, что причиной явления стало открытие на вулкане нового кратера.

Как объяснила Daily Mail, такие облачка состоят в основном из водяного пара, образовавшегося при испарении воды из магмы внутри вулканического жерла. Также в колечках присутствуют дым и газ.

Самое разрушительное извержение Этны за всю историю существования вулкана произошло в 1669 году. Тогда потоки лавы и последовавшие за извержением подземные толчки нанесли серьезный урон 14 ближайшим к вулкану населенным пунктам.

Последнее извержение Этны произошло 12 ноября 2023 года. Тогда пеплом засыпало сразу два сицилийских города — Мило и Джарре.

Ранее, в июне 2022 года, сообщалось, что Этна выбросила в воздух столб дыма и пепла высотой около 3 км. Вследствие этого инцидента авиакомпании получили предупреждение об опасности.